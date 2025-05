El Al prolonge sa politique de plafonnement des prix face aux annulations des compagnies étrangères

Face à la poursuite des annulations de vols par les compagnies étrangères, El Al Israel Airlines a annoncé l'extension de sa politique de plafonnement des prix et l'ajout de nouveaux tarifs plafonnés pour les vols aller-retour vers Athènes et Larnaca.

Selon le communiqué de la compagnie nationale israélienne, les vols aller-retour vers Larnaca (Chypre) seront proposés à 199 dollars et ceux vers Athènes à 299 dollars jusqu'au 17 mai. Il s'agit de billets de type LITE, précise El Al, qui souligne que ces destinations offrent une grande disponibilité de places et la possibilité de poursuivre vers d'autres destinations via des compagnies partenaires.

El Al indique qu'environ 13 000 billets de "sauvetage" (allers simples vers Israël) ont été réservés depuis l'annonce des tarifs spéciaux hier, la compagnie poursuivant ses efforts "sans relâche pour aider les Israéliens à rentrer chez eux en cette période difficile".

Face à ce qu'elle qualifie de "publications erronées et tendancieuses dans les médias", la compagnie aérienne invite les voyageurs à vérifier les prix directement sur son site officiel et ses canaux de service numériques, notamment en cas de tarif semblant s'écarter des annonces officielles. Cette initiative intervient dans un contexte où de nombreuses compagnies internationales ont suspendu leurs vols vers Israël suite à l'attaque des Houthis contre l'aéroport Ben Gourion dimanche dernier, laissant de nombreux Israéliens bloqués à l'étranger.