Eli Zeira, ancien chef du renseignement militaire durant la guerre de Kippour, s’éteint à 97 ans

L’ex-général de division Eli Zeira, figure centrale de l’histoire sécuritaire israélienne, est décédé ce vendredi à l’âge de 97 ans. Chef de la Direction du renseignement militaire (Aman) lors de la guerre de Kippour en 1973, Zeira restera associé à l’une des plus graves défaillances d’analyse stratégique de l’État hébreu.

Né à Haïfa en 1928, Zeira rejoint le Palmah en 1946, sert au sein de la célèbre brigade Yiftah durant la guerre d’Indépendance, puis devient le premier officier israélien envoyé suivre une formation avancée de commandement aux États-Unis. À son retour, il obtient un diplôme en économie et statistique à l’Université hébraïque et gravit rapidement les échelons au sein du renseignement militaire.

Mais c’est son rôle en 1973 qui marquera son nom dans l’histoire. À la veille de Yom Kippour, Zeira soutient fermement ce qui deviendra « la conception » : l’évaluation erronée selon laquelle l’Égypte et la Syrie ne lanceront pas d’attaque imminente, malgré des signes d’alerte convergents. Lorsque la guerre éclate le 6 octobre, l’effet de surprise est total et coûteux pour Israël.

La commission Agranat, chargée d’enquêter sur les dysfonctionnements ayant conduit au désastre initial, le pointe comme le principal responsable de l’échec analytique. En avril 1974, elle recommande sa destitution de la tête du renseignement militaire.

Zeira restera toute sa vie une personnalité paradoxale : brillant officier, pionnier de la professionnalisation du renseignement israélien, mais aussi symbole d'une erreur de jugement devenue une leçon d’humilité pour l'ensemble de l’establishment sécuritaire. Sa disparition referme une page douloureuse, mais essentielle, de l’histoire militaire d’Israël.