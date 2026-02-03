Ella Waweya succède à Avichay Adraee au poste de porte-parole de Tsahal en arabe

C’est désormais officiel : la commandante Ella Waweya, connue du grand public sous le surnom de "Captain Ella", a été désignée pour succéder au colonel Avichay Adraee au poste stratégique de porte-parole de Tsahal en langue arabe. Avichay Adraee occupait cette fonction depuis près de vingt ans.

Âgée de 36 ans, Ella Waweya est originaire de Qalansawe, dans le "triangle" arabe israélien, et est issue d’une famille musulmane. Elle est aujourd’hui l’officière musulmane la plus gradée au sein de l’armée israélienne. Engagée en 2013, elle est devenue la première femme de sa région à rejoindre Tsahal. Avant son enrôlement militaire, elle avait effectué un service national à l’hôpital Meir de Kfar Saba, une décision qu’elle avait initialement dissimulée à sa famille.

Après sa formation, Ella Waweya a rejoint la division des médias arabophones du porte-parolat de Tsahal, où elle a travaillé directement sous l’autorité d’Avichay Adraee en tant que sous-officière spécialisée dans les nouveaux médias. Deux ans plus tard, elle a accédé au rang d’officier et a reçu, en 2015, une distinction d’excellence décernée par le président de l’État d’Israël.

Au fil des années, elle s’est imposée comme l’une des figures les plus influentes de l’unité du porte-parole de Tsahal, en particulier sur les réseaux sociaux. En 2019, elle a créé le personnage de "Captain Ella", sous lequel elle diffuse régulièrement des vidéos en arabe et en hébreu. Ses contenus, suivis par près d’un demi-million d’abonnés sur TikTok et Instagram, visent un public majoritairement arabophone et entendent déconstruire les récits hostiles à Israël. À l’instar de son prédécesseur, elle n’hésite pas à engager des confrontations directes avec des influenceurs du monde arabe.

Un responsable du porte-parolat de Tsahal, familier du travail d’Adraee et de Waweya, a salué une "nomination naturelle et méritée", soulignant l’expérience acquise par la nouvelle porte-parole au fil des années. La cérémonie officielle de prise de fonction devrait avoir lieu dans les prochaines semaines, à l’occasion de laquelle Ella Waweya recevra le grade de colonel.

Sa nomination marque à la fois une continuité stratégique dans la communication de Tsahal vers le monde arabe et un symbole fort de diversité au sein de l’armée israélienne.