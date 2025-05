"Elle rêvait d'une robe de mariée rose" : Hana Cohen, tante d'Inbar Haiman, brise le silence sur i24NEWS

Au lendemain de la libération d'Edan Alexander, Hana Cohen témoigne de l'abandon ressenti par les familles d'otages. Sa nièce Inbar, 27 ans, a été assassinée par le Hamas pendant sa captivité.

"On est des morts vivants." Ces mots résonnent avec une force terrible dans la voix d'Hana Cohen, qui s'est confiée à i24NEWS ce mardi, 585 jours après l'enlèvement de sa nièce Inbar Haiman par le Hamas. Alors que la libération d'Edan Alexander apporte une lueur d'espoir, elle ravive aussi la douleur immense des familles qui attendent toujours.

"Ça aurait probablement accéléré sa libération"

"C'est dommage qu'Inbar n'ait pas de citoyenneté américaine, ça aurait probablement accéléré sa libération", confie Hanna Cohen avec une amertume palpable. Cette phrase, prononcée au lendemain du retour d'Edan Alexander - citoyen américain -, exprime le sentiment d'injustice qui étreint les familles d'otages non-américains.

Âgée de seulement 27 ans, Inbar Haiman était présente au festival Nova. Cette jeune femme pleine de vie, qui "rêvait d'une robe de mariée rose", a été enlevée sur le territoire souverain israélien le 7 octobre 2023, pour être assassinée en captivité par ses ravisseurs.

Deux abandons successifs

Hana Cohen évoque avec douleur les deux "abandons" subis par sa nièce. "Elle a été trahie la première fois le 7 octobre 2023", explique-t-elle. Personne n'était là pour la sauver lors de cette attaque terroriste. Le second abandon, tout aussi cruel, remonte aux négociations sur la libération des femmes otages.

Courtesy of the families

"Inbar n'est pas sortie avec l'accord sur les jeunes femmes... Elle est la plus jeune femme qui est aujourd'hui à Gaza", souligne sa tante. Cette exclusion injustifiée - car Inbar répondait pourtant parfaitement aux critères de l'accord - ajoute à la souffrance de la famille. "C'est comme si on continuait à remuer le couteau dans la plaie et dans l'âme", témoigne Hana Cohen, la voix brisée par l'émotion.

"Une tombe rose"

Dans ce témoignage bouleversant, Hana Cohen révèle un détail d'une tendresse infinie au cœur de ce drame : "Sa mère lui a déjà préparé une tombe rose." Cette image, d'une beauté tragique, résume toute la cruauté de la situation. Une mère qui prépare la dernière demeure de sa fille, dans la couleur de ses rêves de mariage, incapable de faire son deuil tant que la dépouille n'est pas rapatriée. "Ils ne pourront pas la marier, cette enfant... Il faut au moins qu'ils puissent l'accompagner dans sa dernière demeure", implore Hana Cohen. Cette supplique résonne comme un cri de détresse face à une barbarie qui s'éternise.

Un quotidien de mort vivante

"Tout ce qu'on fait, c'est se lever le matin pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire encore qu'on n'a pas fait hier", confie Hana Cohen, décrivant un quotidien rythmé par une seule obsession : faire sortir Inbar de captivité. Cette routine de l'espoir et du désespoir illustre parfaitement la réalité de ces 58 familles d'otages, suspendues entre vie et mort.

Alors que les négociations se poursuivent, sa voix porte en elle l'urgence absolue de ramener à la maison ces 58 âmes qui attendent encore, quelque part dans les tunnels de Gaza.