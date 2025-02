Emily Damari aux supporters du Maccabi Tel Aviv : "Je veux qu'on vous entende jusqu'à Gaza"

Une cérémonie particulièrement émouvante s'est déroulée au stade Bloomfield lundi soir avant le match opposant le Maccabi Tel Aviv au Beitar Jérusalem, en hommage à Emily Damari, supportrice du club libérée lors de la première phase de l'accord sur les otages, aux côtés de Romi Gonen et Doron Steinbrecher. Le club a organisé un hommage spécial en disposant plusieurs chaises sur lesquelles étaient posés des maillots jaunes portant les noms des supporters encore retenus en otage. Dans un moment symbolique, Eran Zahavi s'est approché des chaises pour retirer le maillot d'Emily Damari, marquant ainsi son retour en Israël.

Dans une vidéo diffusée sur l'écran géant du stade, Emily Damari a adressé un message poignant aux supporters : "Mes frères des tribunes, joueurs et direction du Maccabi Tel Aviv, je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait dans la lutte pour ma libération. Nous avons encore Gali et Ziv Berman et les autres otages qui sont à Gaza, et nous ne devons pas nous arrêter jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux."

"Je veux vous entendre faire trembler Bloomfield aujourd'hui, que l'on vous entende jusqu'à Gaza", a-t-elle poursuivi, avant de conclure par "Je vous aime énormément, Yalla Maccabi !"

Cette cérémonie s'inscrit dans une période d'intenses émotions pour Israël, marquée par des moments de joie lors des libérations d'otages et d'inquiétude pour ceux qui restent captifs. Le Beitar Jérusalem a également rendu un hommage touchant à la famille Bibas durant le match, illustrant l'unité du football israélien face à cette situation exceptionnelle.