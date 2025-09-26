Emily Damari, rescapée de Gaza, émeut des milliers de fidèles aux Seli'hot du Mur occidental

L'émotion était palpable jeudi soir sur l'esplanade du Mur occidental lors de la cérémonie centrale des prières pénitentielles (Seli'hot), marquée par la présence exceptionnelle d'Emily Damari, cette citoyenne israélo-britannique de 28 ans libérée en janvier 2025 après 471 jours de captivité aux mains du Hamas.

Devant une foule de plus de 50 000 fidèles qui l'ont accueillie par des applaudissements nourris, la jeune femme a livré un témoignage bouleversant sur les moments d'espoir qui l'ont soutenue durant sa détention. "Dans l'obscurité et l'isolement, j'ai eu un moment de lumière", a-t-elle confié à l'assemblée. "Une nuit pendant les Seli'hot, j'ai réussi à écouter la radio. J'étais émue d'entendre les Seli'hot diffusées en direct depuis l'esplanade du Mur occidental et les prières prononcées là-bas pour les otages. Cela m'a donné de la force. Cela m'a donné de l'espoir."

Une cérémonie chargée d'émotion

Le grand rabbin du Mur occidental et des Lieux saints, Shmuel Rabinowitz, a dirigé des prières émouvantes pour le retour rapide des otages, les vivants auprès de leurs familles et les défunts pour une sépulture en Israël, pour la sécurité des soldats de Tsahal et des forces de sécurité combattant sur différents fronts, pour la guérison des blessés et pour la paix et la sécurité d'Israël.

La cérémonie a également réuni plusieurs personnalités, notamment le grand rabbin de Safed et président de l'Union des communautés, Shmuel Eliyahu, la ministre de l'Innovation, des Sciences et de la Technologie Gila Gamliel, ainsi que le ministre du Patrimoine, Amichai Eliyahu.

Un événement retransmis en direct

Face à l'affluence exceptionnelle qui a envahi les ruelles de la Vieille Ville, la cérémonie a été retransmise en direct sur des écrans géants installés en périphérie de l'esplanade du Mur occidental et sur les remparts de la porte de Jaffa à l'entrée de la Vieille Ville, permettant à des milliers de personnes supplémentaires de participer aux prières depuis l'esplanade du Mur occidental.

Emily Damari faisait partie des otages libérés en janvier 2025 dans le cadre de l'accord d'échange et de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Les groupes terroristes de la bande de Gaza détiennent encore 48 otages, dont 47 des 251 personnes enlevées lors des attaques du 7 octobre 2023.