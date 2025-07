Emily Damari révèle les horreurs de la captivité : "Ils nous enfermaient dans des cages"

Articles recommandés -

Dans un entretien accordé au Daily Mail et publié vendredi, Emily Damari, rescapée de 15 mois de captivité à Gaza, a dévoilé des détails glaçants sur son enlèvement le 7 octobre 2023 et sa détention par le Hamas. « Ils nous enfermaient dans des cages, parfois jusqu’à six d’entre nous dans un espace minuscule de deux mètres sur deux », raconte-t-elle, décrivant des conditions inhumaines. Elle évoque aussi des sanitaires rudimentaires : « Ils nous laissaient aller aux toilettes une ou deux fois par jour, un simple trou dans le sol, ça sentait mauvais, pas d’eau courante, juste une cruche. »

Le cauchemar a débuté au Kibboutz Kfar Aza. Seule chez elle à 6h30, terrifiée, elle avait alerté son amie Gali : « Je ne vais pas bien, je tremblais, mon corps était figé. » Des terroristes ont fait irruption, tirant sur sa main gauche et abattant son chien sous ses yeux. Traînée dehors, elle a vu Ziv, les yeux bandés, au milieu d’un chaos de corps et d’armes. À l’hôpital Al-Shifa, un médecin surnommé « Dr Hamas » lui a amputé deux doigts sous anesthésie avant de suturer ses nerfs, entourée de 15 hommes armés.

Dans les tunnels, décrits comme une « ville souterraine », elle a découvert d’autres captives dans des cages. Craignant pour sa vie en tant que lesbienne, elle a caché sa sexualité, repoussant les avances des gardiens avec des prétextes. Pour survivre, elle faisait jusqu’à 600 abdominaux quotidiens. Après 40 jours, séparée de Ziv, elle a été libérée le 19 janvier, refusant une chemise rouge imposée par ses ravisseurs, optant pour du vert. Son étreinte avec sa mère ? « Parfait », dit-elle, espérant que Gali et Ziv vivront cela aussi.