Emmanuel Nahshon sur i24NEWS : "Sans initiative, Israël subira les décisions des autres"

Dans une interview accordée à i24NEWS, l'ancien ambassadeur israélien en Belgique Emmanuel Nahshon a analysé la position d'Israël face à l'annonce française de reconnaissance d'un État palestinien.

Selon Nahshon, le gouvernement israélien a « entièrement loupé la possibilité de dicter la stratégie régionale » après les attaques du 7 octobre. « Après le 7 octobre, tout le monde était attentif à ce qu'Israël disait et c'était le moment propice pour présenter un plan stratégique, un plan régional », a-t-il souligné.

L'ancien diplomate établit un parallèle historique : « Après la guerre des Six jours, c'était les trois 'non' de Khartoum des pays arabes qui disaient non à tout. Malheureusement, maintenant c'est Israël qui dit non en permanence, sans venir avec une autre solution ou avec des idées alternatives. » Concernant l'initiative franco-saoudienne, Nahshon s'interroge sur une éventuelle coordination avec Washington : « Est-ce que cette déclaration d'Emmanuel Macron est coordonnée avec Donald Trump ou non ? » Cette question est cruciale pour comprendre les implications diplomatiques.

Pour sortir de cette impasse, l'ancien ambassadeur préconise un engagement diplomatique proactif : « Jérusalem doit parler rapidement à la France et à Washington. » Il recommande que le ministre israélien des Affaires étrangères se rende à Paris et à Washington pour participer aux discussions, « plutôt que de s'installer de côté en disant non. »

Nahshon conclut que l'absence d'initiative israélienne risque de laisser d'autres acteurs dicter les termes d'un futur règlement régional.