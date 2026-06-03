Émouvantes retrouvailles entre le nouveau chef du Mossad et le secouriste qui lui a sauvé la vie le 7 octobre

Une scène particulièrement émouvante s’est déroulée mardi lors de la cérémonie de passation de pouvoir à la tête du Mossad. Le nouveau directeur de l’agence de renseignement israélienne, Roman Gofman, y a retrouvé pour la première fois depuis le 7 octobre 2023 le secouriste qui lui avait porté secours alors qu’il était grièvement blessé au début de l’attaque menée par les terroristes du Hamas.

Moshe Weizman, secouriste bénévole de l’organisation de secours United Hatzalah, a raconté à i24NEWS avoir été invité à la cérémonie par les services du Premier ministre afin de "boucler la boucle". Depuis l’évacuation de Gofman vers l’hôpital le jour de l’attaque, les deux hommes ne s’étaient jamais revus.

"Voir aujourd’hui un homme dont j’ai sauvé la vie et constater qu’il est debout, en bonne santé et nommé à un poste aussi important, pour moi la boucle est bouclée", a confié Weizman.

Le secouriste a relaté les circonstances de leur première rencontre. Dans les premières heures de l’attaque du 7 octobre, alors qu’il se dirigeait vers Sdérot à bord d’une ambulance, un véhicule civil lui avait fait signe de s’arrêter. Craignant d’abord qu’il puisse s’agir de terroristes, il avait approché avec prudence avant de découvrir un blessé grave : Roman Gofman, alors commandant de la base militaire de Tzeelim.

Seul à bord de son ambulance, Weizman avait installé le blessé sur une civière et entamé son évacuation vers l’hôpital. En route, il avait demandé du renfort par radio. Un autre secouriste d’United Hatzalah, Eliashiv Mizrahi, l’avait alors rejoint près du carrefour de Givati. Ensemble, ils avaient prodigué à Gofman des soins vitaux avant son transfert à l’hôpital.

Près de trois ans plus tard, les retrouvailles entre le nouveau chef du Mossad et les hommes qui lui ont sauvé la vie ont constitué l’un des moments les plus marquants de la cérémonie de passation de pouvoir.