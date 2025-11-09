Depuis la Judée-Samarie, une députée LFI accuse Israël

En déplacement en Judée-Samarie, l’eurodéputée française Manon Aubry (La France Insoumise) a diffusé une vidéo dénonçant ce qu’elle décrit comme des "violations du droit international" et un "génocide" dans la bande de Gaza. Depuis plusieurs jours, la députée multiplie les prises de position virulentes contre Israël, qu’elle accuse d’encourager la "colonisation" et la "violence" envers les Palestiniens.

Dans sa vidéo, tournée "en Cisjordanie", Manon Aubry dénonce une "colonisation illégale" et évoque "plus de 1 000 Palestiniens tués depuis le 7 octobre 2023". Elle accuse également le gouvernement israélien de "soutenir la violence des colons".

Ces déclarations s’inscrivent dans une ligne politique ouvertement hostile à Israël, sans mentionner les attaques terroristes répétées qui ont frappé les civils israéliens depuis le début du conflit.

Si Manon Aubry affirme vouloir "documenter les violations du droit international", son approche suscite de vives critiques. Aucun mot n’est prononcé sur les attentats, les tirs de roquettes contre les villes israéliennes, ni sur le rôle du Hamas, organisation reconnue comme terroriste par l’Union européenne, dans l’escalade de la violence.

Son emploi du terme "génocide", largement contesté par les juristes internationaux, est perçu par de nombreux observateurs comme une instrumentalisation politique du drame en cours.

La démarche de Manon Aubry s’apparente davantage à une mission militante qu’à une initiative diplomatique. En promettant de "ramener cette réalité dans l’Union européenne" pour "mettre fin à la colonisation", elle confirme son intention d’utiliser sa position d’élue européenne pour promouvoir une vision unilatérale du conflit.