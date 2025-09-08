"En sept minutes, le premier blessé était à l’hôpital" : récit d’un secouriste après l’attentat de Jérusalem

Articles recommandés -

Ce lundi matin, un attentat meurtrier a frappé Jérusalem. Invité sur i24NEWS, Shimshon Nakash, secouriste du Magen David Adam (MDA), a raconté l’intervention des équipes de secours. « Vers 10h15, nous avons reçu une multitude d’appels simultanément, des gens terrifiés signalant des coups de feu. Nous avons immédiatement compris qu’il s’agissait d’un attentat grave et avons dépêché de nombreuses ambulances et unités de soins intensifs », a-t-il expliqué.

À l’arrivée sur les lieux, les équipes ont découvert une scène particulièrement choquante. « Les premiers secouristes ont vu des images très dures. Quatre personnes étaient déjà décédées sur place », a-t-il poursuivi. D’autres blessés ont été rapidement pris en charge et évacués vers les hôpitaux de la ville.

Grâce à la réactivité du MDA, la première moto-ambulance est arrivée en à peine une minute et demie. « Le premier blessé était déjà à l’hôpital après seulement sept minutes », a précisé Nakash. Malgré la rapidité des secours, plusieurs victimes ont succombé à leurs blessures à l’hôpital. Le bilan de cet attentat s’élève à six morts et onze blessés, plongeant Jérusalem dans la consternation et la douleur.