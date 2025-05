"En temps de guerre, un chef pour le Shin Bet doit être désigné le plus vite possible" : Netanyahou réagit à la polémique

Après avoir déclenché une vive polémique institutionnelle avec la nomination d'un nouveau chef à la tête du Shin Bet, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou tente de justifier son initiative.

Dans un communiqué publié par son bureau ce vendredi, le chef du gouvernement a défendu ce choix au nom de l'impératif sécuritaire. "En temps de guerre, il est inacceptable de confier la direction du Shin Bet à un intérimaire", a-t-il déclaré, estimant qu’un chef permanent doit être nommé "au plus vite" pour garantir la sécurité de l’État et celle des soldats. Le mandat de l’actuel directeur, Ronen Bar, s’achève le 15 juin.

Selon Netanyahou, la procédure suivra les étapes légales : l’avis de la Commission Grunis chargée de vérifier l’intégrité des hauts responsables, puis une validation gouvernementale. Il insiste également sur le fait que le général David Zini, nommé pour remplacer Ronen Bar, ne sera "en aucun cas impliqué" dans les enquêtes en cours sur les fonds qataris, menées par le Shin Bet et la police, et susceptibles de concerner son entourage.

Le Premier ministre mentionne que Zini, chef démissionnaire du Commandement de l’entraînement de Tsahal et du Corps d’état-major, s’est illustré dans plusieurs dossiers sensibles, notamment l’intégration controversée des soldats ultra-orthodoxes (haredim) dans l’armée. Mais c’est un rapport aux accents prophétiques qu’il a rédigé en mars 2023 - soit quelques mois avant les attaques du 7 octobre - qui aurait motivé sa nomination selon Netanyahou. Dans ce document confidentiel, Zini alertait sur les lacunes de préparation face à un "événement surprise complexe" et prévenait qu’une attaque coordonnée contre les forces israéliennes était possible "dans presque tous les secteurs".

Cette nomination a suscité une vive polémique et pourrait déclencher une crise constitutionnelle. La procureure générale Gali Baharav-Miara a formellement interdit à Netanyahou de procéder à une telle désignation, invoquant la récente décision de la Haute Cour de justice qui a statué que le limogeage de Ronen Bar était illégal et que le Premier ministre se trouvait en situation de conflit d’intérêts en raison de l'enquête autour du Qatargate touchant son entourage.