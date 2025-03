Enquête de Tsahal sur l'échec à Netiv HaAsara : comment 3 terroristes ont réussi à assassiner 17 civils

Une enquête de l'armée israélienne révèle l'ampleur des dysfonctionnements lors de l'attaque du 7 octobre contre le moshav Netiv HaAsara. Le rapport, présenté mardi aux familles endeuillées et désormais rendu public, met en lumière une chaîne d'échecs qui a permis à seulement trois terroristes du Hamas de perpétrer un massacre, alors que 37 soldats et un commandant de bataillon se trouvaient à proximité.

Un échec reconnu sans ambiguïté

"Tsahal a échoué dans sa mission de défendre le moshav Netiv HaAsara", affirme sans détour l'équipe d'enquête militaire. Ce constat résume l'incapacité des forces de défense à protéger les habitants de cette localité frontalière, malgré une unité d'intervention civile "nombreuse, entraînée et bien équipée" et l'arrivée relativement rapide des commandants et des forces sur les lieux.

Chronologie d'un désastre

L'attaque a débuté à 6h29 lorsque le Hamas a lancé son "déluge de feu" depuis Gaza. Dix minutes plus tard, trois terroristes d'élite de la force Nukhba ont pénétré dans le moshav à l'aide de parapentes motorisés. Un membre de l'unité d'intervention civile a repéré deux d'entre eux traversant la frontière, a tenté de les neutraliser sans succès, puis a signalé leur présence via le groupe WhatsApp de l'unité. Dès leur infiltration, les trois terroristes ont entamé une série d'actes terroristes meurtriers, chacun opérant de manière autonome dans différentes zones du moshav. À 6h42, une alerte a été envoyée aux résidents via le système d'urgence, mais en raison d'une défaillance, seule une partie des habitants l'a reçue.

Une directive fatale

À 6h53, le coordinateur de sécurité du moshav a envoyé un message critique dans le groupe WhatsApp de l'unité d'intervention, demandant aux membres de rester chez eux pour protéger leurs voisins immédiats, craignant des tirs croisés avec les forces de Tsahal. Selon l'enquête, cette directive a conduit la majorité des membres de l'unité d'intervention à rester confinés à leur domicile, réduisant drastiquement la capacité de réponse.

Malgré cette consigne, quelques résidents et membres de l'unité d'intervention sont sortis de chez eux. À 7h07, l'un d'eux a réussi à neutraliser un des terroristes lors d'un échange de tirs. Cependant, les deux autres terroristes ont poursuivi leur carnage jusqu'à environ 8h10.

Un bilan humain dévastateur

Le bilan est lourd : 13 habitants massacrés, trois membres de l'unité d'intervention et un agent des forces de sécurité tués. L'enquête souligne que ce massacre a été particulièrement meurtrier par rapport au nombre relativement faible de terroristes impliqués.

Des leçons amères

L'enquête met en lumière plusieurs facteurs ayant contribué à cette tragédie :

- L'infiltration simultanée de milliers de terroristes sur des dizaines de sites a entravé l'arrivée des forces de sécurité sur les lieux des combats.

- L'unité d'intervention militaire a réagi avec retard en raison d'une communication défaillante avec le coordinateur de sécurité et d'un manque d'initiative rapide

- Le potentiel de l'unité d'intervention civile n'a pas été exploité efficacement pendant l'attaque

- Des lacunes dans la communication entre l'unité d'intervention militaire et le coordinateur de sécurité ont empêché l'élaboration d'une image précise de la situation

- Les forces n'ont pas suivi les techniques de combat appropriées pour ce type de situation

Les enquêteurs reconnaissent néanmoins le courage exemplaire des membres de l'unité d'intervention civile qui, malgré les consignes de rester confinés, sont sortis de leur propre initiative et ont combattu avec bravoure, empêchant un bilan encore plus lourd.

Cette enquête s'inscrit dans une série d'investigations menées par Tsahal pour comprendre les multiples défaillances du 7 octobre, journée qui a marqué le plus grand échec sécuritaire de l'histoire récente d'Israël. Elle souligne la nécessité urgente de créer des mécanismes coordonnés entre les unités d'intervention civiles et les forces militaires, et de les entraîner à faire face à des scénarios surprise et extrêmes.