Envolée des demandes de citoyenneté israélienne parmi les Druzes du Golan

Les Druzes du Golan ont déposé 1 050 demandes de citoyenneté israélienne au premier semestre 2025, soit une hausse de 100 % par rapport à 2024, a révélé Yonatan Raveh dans L’Édition centrale sur i24NEWS en hébreu. Selon l’Autorité de la population et de l’immigration, ce chiffre marque une accélération d’une tendance amorcée avant les récents massacres en Syrie : 90 demandes en 2020, 325 en 2021, 623 en 2022, 554 en 2023, et 572 en 2024. Avec 6 006 citoyens druzes (20,45 % des 29 000 Druzes du Golan), ce bond reflète un rapprochement avec Israël, motivé par l’effondrement du régime syrien et l’insécurité régionale.

Historiquement réticents à s’intégrer pleinement, en raison de liens familiaux avec la Syrie et de craintes de représailles, les Druzes du Golan, résidents permanents depuis 1967, bénéficient aujourd’hui d’infrastructures développées et d’une meilleure qualité de vie sous la gouvernance israélienne. La guerre civile syrienne et l’attaque du Hezbollah en juillet 2024 à Majdal Shams, tuant 12 enfants, ont renforcé leur quête d’ancrage en Israël, marquant un tournant historique dans leur relation avec l’État.