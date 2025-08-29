Épidémie de rougeole en Israël : un cas détecté dans un vol Budapest-Tel Aviv

Articles recommandés -

Les autorités sanitaires israéliennes ont identifié un cas de rougeole à bord du vol Arkia IZ292 reliant Budapest à Tel Aviv. L'appareil a décollé lundi 25 août à 21h50 et a atterri à l'aéroport Ben Gourion mardi 26 août à 3h00 du matin.

Le ministère de la Santé a émis une directive demandant à tous les passagers de ce vol de vérifier leur statut vaccinal. Les citoyens peuvent consulter leur carnet de vaccination numérique via le site gouvernemental personnel ou contacter la hotline Kol Habriut (*5400).

Transports publics concernés

Un autre malade a également utilisé les transports en commun le 25 août pendant sa période contagieuse : bus ligne 465 d'Emmanuel vers Jérusalem à 11h30, lignes 65 et 39 à Jérusalem vers l'hôpital Shaare Zedek à 14h00, et retour vers Emmanuel à minuit.

Bilan alarmant de l'épidémie

Depuis le début de l'épidémie il y a trois mois, 770 cas ont été diagnostiqués, dont 228 encore actifs. Actuellement, 24 personnes sont hospitalisées, principalement des enfants non vaccinés de moins de 6 ans et un adulte. Deux patients se trouvent en soins intensifs, l'un étant sous ECMO.

Décès d'enfants non vaccinés

Ce mois-ci, deux décès tragiques ont endeuillé le pays : un bébé d'un an est décédé à l'hôpital Shaare Zedek de Jérusalem, et un enfant de deux ans à l'hôpital Hadassah Ein Kerem après plusieurs semaines d'hospitalisation sous ECMO. Aucun des deux n'était vacciné.

Recommandations renforcées

La rougeole, maladie virale hautement contagieuse provoquant fièvre, malaise, écoulement nasal et éruptions cutanées, peut entraîner des complications graves. Le ministère recommande deux doses vaccinales : à un an et en classe de CP. Dans les zones à forte incidence (Jérusalem, Beit Shemesh, Bnei Brak, Nof HaGalil), la seconde dose est avancée et une dose supplémentaire est proposée aux nourrissons de 6 mois à un an.