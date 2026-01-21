Espionnage iranien en forte hausse et plus de 1 300 attentats déjoués : le bilan annuel du Shin Bet

Le service de sécurité intérieure israélien, le Shin Bet, a publié mercredi son rapport annuel pour 2025, révélant une intensification sans précédent des menaces sécuritaires, tant sur le front du terrorisme que de l’espionnage. Selon ce bilan, 1 374 attentats ont été déjoués en Judée-Samarie au cours de l’année écoulée, principalement des attaques armées et à l’explosif. Malgré ces succès opérationnels, les violences ont coûté la vie à 25 personnes et fait 197 blessés.

Le rapport décrit une réalité de conflit multi-fronts : lutte contre le Hamas dans la bande de Gaza, neutralisation d’infrastructures terroristes en Judée-Samarie, et montée en puissance des tentatives d’ingérence iranienne à l’intérieur même d’Israël. Le Shin Bet met en garde contre une évolution préoccupante du terrorisme palestinien, marqué par le passage d’actions isolées à la construction d’une véritable infrastructure militaire.

Les services de sécurité signalent notamment la découverte de sites de fabrication de roquettes à Ramallah et Tulkarem, qualifiés de « signal d’alarme majeur ». Selon le Shin Bet, le Hamas cherche à transposer en Judée-Samarie le modèle développé à Gaza : production locale de roquettes et d’engins explosifs normalisés, avec pour objectif de menacer directement le cœur du territoire israélien depuis l’est.

En parallèle, le rapport souligne des résultats significatifs contre la direction du Hamas. En coopération avec Tsahal, environ 1 200 terroristes ont été neutralisés en 2025, dont près de 200 cadres de haut rang, parmi lesquels Mohammed Sinwar, Yahya Issa et le porte-parole du mouvement, Abu Obeida. Les renseignements issus de l’interrogatoire de plus de 1 500 détenus ont également permis de localiser des corps d’otages et de démanteler des infrastructures souterraines.

Mais c’est surtout sur le front intérieur que l’alerte est la plus sévère. Le Shin Bet fait état de 22 affaires majeures d’espionnage liées à l’Iran, ayant conduit à l’inculpation de 25 personnes, soit une hausse de plus de 400 % par rapport à 2024. Cette flambée traduit, selon le rapport, un changement stratégique à Téhéran, qui intensifie le recrutement d’agents en Israël via les réseaux sociaux, après les revers opérationnels de ses alliés régionaux.