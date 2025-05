Espionnage pour l'Iran : deux Israéliens inculpés, révélation de nouveaux détails sur leur mode opératoire

Le parquet a déposé ce vendredi un acte d'accusation contre deux jeunes Israéliens accusés d'avoir espionné pour le compte des services de renseignement iraniens. Roy Mizrahi et Almog Atias, tous deux âgés de 25 ans et résidents de la localité de Nesher, près de Haifa, risquent de lourdes peines pour trahison.

Selon l'acte d'accusation, l'opération a débuté par un contact via l'application de messagerie Telegram. Des agents iraniens ont approché Roy Mizrahi pour lui confier diverses missions d'espionnage sur le territoire israélien.

Le modus operandi révèle une organisation sophistiquée : paiements en cryptomonnaies, utilisation d'applications de cryptage et achat de matériel spécialisé incluant téléphones, appareils photo et cartes SIM. Mizrahi suivait les instructions de ses correspondants iraniens via des logiciels de contrôle à distance, évitant ainsi les communications directes.

Les tâches confiées couvraient un large spectre d'activités d'espionnage : collecte d'informations sur les infrastructures civiles, documentation de sites sensibles, transfert d'objets suspects et installation de dispositifs de surveillance. Dans une mission particulièrement symbolique, on lui avait demandé de brûler une note portant le nom du Premier ministre israélien.

les missions ont pris une autre ampleur lorsque Mizrahi a recruté son complice Almog Atias pour installer des caméras de surveillance près du domicile du ministre de la Défense, situé dans le moshav Kfar Achim. Les deux hommes ont acheté l'équipement nécessaire et se sont rendus sur zone de nuit. L'opération a tourné court quand un véhicule suspecté d'appartenir aux forces de sécurité les a contraints à battre en retraite. Face au refus initial de Mizrahi de poursuivre la mission, son contact iranien a durci le ton, allant jusqu'à lui envoyer sa propre photo accompagnée de menaces de dénonciation aux autorités israéliennes. Cédant au chantage, Mizrahi a finalement installé les dispositifs de surveillance dans une autre région du sud du pays.

Par la suite, Mizrahi a cherché de nouveaux contacts iraniens. Un agent se présentant sous le pseudonyme "Guest" lui a confié de nouvelles missions, notamment la surveillance d'un restaurant de Haïfa et surtout le transport d'un colis suspect. L'Israélien a alors découvert que le sac qu'il devait transporter contenait des explosifs. Malgré ses craintes exprimées concernant les risques d'explosion pendant le transport, il a mené la mission à terme en échange de 4 000 shekels. Les deux hommes auraient agi par appât du gain, afin de remboursezr des dettes de jeu.

La procureure a souligné la gravité particulière de ces actes dans le contexte actuel. "Les accusés ont commis des infractions à la sécurité alors que l'État d'Israël mène l'une des guerres les plus difficiles qu'il ait jamais connues, sur de nombreux fronts, y compris celui de l'Iran", a-t-elle souligné dans l'acte d'accusation. Elle a insisté sur le caractère délibéré de la collaboration : "Les personnes interrogées savaient que les agents étrangers étaient des éléments hostiles à l'État d'Israël et ont néanmoins continué à coopérer avec eux."

Les charges retenues sont lourdes. Roy Mizrahi fait face à des accusations de contact avec un agent étranger, d'aide à l'ennemi en temps de guerre et de port et transport d'armes. Almog Atias est poursuivi pour contact avec un agent étranger et transmission d'informations à l'ennemi dans l'intention de nuire à la sécurité de l'État.

Cette affaire, révélée il y a trois jours, illustre l'intensification des efforts iraniens pour développer des réseaux d'espionnage en Israël. Une source proche de l'enquête estime que "les tentatives des Iraniens de recruter toujours plus d'agents ne feront que s'intensifier", soulignant une menace sécuritaire croissante pour l'État hébreu.

Depuis le début de la guerre, une trentaine d'affaire d'espionnage pour le compte de l'Iran ont été mises au jour.