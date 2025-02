État des otages libérés : le ministère de la Santé appelle à la prudence

Les images bouleversantes des trois otages libérés - Eli Sharabi, Ohad Ben Ami et Or Levy - ont poussé le ministère de la Santé israélien à émettre un avertissement public. L'apparence émaciée et le regard hanté des ex-captifs, exhibés sur une scène par le Hamas avant leur libération, soulèvent de vives inquiétudes.

"Une guerre psychologique est menée qui peut causer des dommages à nous et à nos proches", alerte le Dr Gilad Bodenheimer, responsable de la division de santé mentale du ministère. Face à ces images traumatisantes, les autorités sanitaires recommandent vivement une gestion prudente de l'exposition à ces contenus.

Le ministère insiste particulièrement sur la protection des plus vulnérables, notamment les enfants, face à ces images difficiles. "Nous exhortons le public à minimiser son exposition aux images et vidéos pénibles et à être attentif à ce que leurs enfants et leurs proches peuvent voir", précise le Dr Bodenheimer.