Eurovision : la chanteuse israélienne Eden Golan reçoit des menaces de mort, vive réaction des organisateurs du concours

Eden Golan, gagnante du concours de chant "Rising Star" en Israël et représentante du pays à l'Eurovision de cette année en Suède, aurait reçu des menaces de mort sur fond de guerre entre Israël et le Hamas. Les tensions sont vives autour de Golan et de toute la délégation israélienne au concours cette année, puisqu'ils seront accompagnés d'un nombre de gardes de sécurité trois fois supérieur à celui qui protège habituellement la délégation dans des circonstances normales à Malmö, en Suède.

GPO

Selon Walla Celebs, Golan a reçu des menaces de mort directement sur son compte Instagram, et ses proches craignent pour sa sécurité lors de sa prestation sur scène. La chanteuse aurait commencé à exprimer ses craintes à sa famille et à ses amis. "C'est l'une des chanteuses les plus professionnelles et déterminées", a déclaré un ami proche de la chanteuse, cité par Walla, "mais il est impossible de ne pas dire que les menaces qu'elle reçoit directement sur son Instagram la déstabilisent."

Golan s'est elle-même exprimée sur les menaces qu'elle a reçues. "Je me sens confiante et déterminée à représenter Israël du mieux possible. Notre délégation voyage avec une équipe de sécurité formée, et je suis sûre qu'ils sauront nous protéger."

Le comité directeur du concours s'est ému de ces menaces. Dans une publication sur les réseaux sociaux, l'Union européenne de radiodiffusion (UBU )a affirmé que si elle "comprenait l'émotion suscitée par la participation d'Israël", les artistes eux-mêmes n'étaient pour rien dans la décision de leur pays de prendre part à l'Eurovision et que tout "harcèlement" à leur encontre était inadmissible.

"Nous nous opposons à toute forme d'abus ou de harcèlement visant des candidats au concours, en ligne ou à l'extérieur. Nous nous engageons à créer un environnement sûr. Nous appelons à un dialogue constructif et au soutien des artistes, afin que la musique puisse nous unir", a déclaré l'UBU.