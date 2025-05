Explosion des demandes d'aide aux familles de réservistes israéliens

L'organisation "Ogen" (Ancrage pour les familles de réservistes) a rapporté mardi une hausse spectaculaire de "plusieurs centaines de pour cent" des demandes d'assistance de la part des familles de soldats de réserve. Cette explosion s'explique par la prolongation des périodes de mobilisation et les nouveaux ordres de rappel liés aux combats dans la bande de Gaza, a rapporté Kan.

Selon l'organisation, la seule semaine écoulée a enregistré un millier de demandes d'aide. Ces sollicitations concernent principalement le soutien psychologique aux conjointes et aux enfants, l'assistance domestique - transport scolaire, courses, organisation du foyer, lessive - ainsi que l'aide à la cuisine. De nombreuses familles font également face à des difficultés financières et sollicitent un soutien scolaire pour leurs enfants en difficulté.

"Les familles s'effondrent"

Rachel Azaria, directrice générale de l'organisation, a vivement interpellé les autorités : "Le gouvernement doit se réveiller et renouer le contact avec le peuple. Cette déconnexion est insupportable", a-t-elle déclaré au diffuseur public israélien. Elle propose au ministre des Finances et au gouvernement israélien de "comprendre que les familles s'effondrent et d'allouer des budgets immédiats pour les soutenir, plutôt que de payer des influenceurs".

Oren Cohen/Flash90

"La solidité de l'armée dépend de celle des familles et de leur capacité à faire face aux longues absences d'un parent", a-t-elle souligné, pointant l'impact psychologique et matériel de ces mobilisations prolongées.

Mobilisation record approuvée

Cette crise intervient alors que le gouvernement a approuvé lundi la mobilisation de réservistes selon l'ordre n°8, autorisant le rappel d'un maximum de 450 000 soldats d'ici le 31 août 2025. Cette décision, qui représente un nombre record de mobilisés depuis le 7 octobre, soulève néanmoins des difficultés juridiques significatives.

L'ampleur de cette mobilisation sans précédent met en lumière les défis auxquels font face les familles israéliennes, contraintes de s'adapter à des absences prolongées dans un contexte de guerre qui s'éternise. L'organisation "Ogen" appelle à une prise de conscience urgente des autorités face à cette situation sociale critique.