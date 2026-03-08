Eyal Zamir : "Cette guerre décidera de l’avenir et de la sécurité d’Israël"

Le chef d’état-major de l’armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir, a affirmé dimanche que la guerre en cours contre l’Iran et ses alliés déterminera « l’avenir et la sécurité d’Israël pour de nombreuses années ». Ses déclarations ont été faites lors d’une évaluation de la situation avec le Commandement du Front intérieur, en présence de son commandant, le lieutenant-général Shai Klapper, du chef de la division de défense aérienne et d’autres responsables militaires.

Eyal Zamir a confirmé que l’armée israélienne avait mené dans la nuit des opérations contre des forces de la Force Qods iranienne au Liban, notamment à Beyrouth. « Nous avons frappé les forces iraniennes de la Force Qods au Liban. Il n’existe aucun endroit sûr pour les branches malveillantes de l’Iran au Moyen-Orient, ni à Beyrouth ni ailleurs », a-t-il déclaré.

Le chef d’état-major a également évoqué les tirs qui ont visé les localités du nord d’Israël au cours des dernières heures. Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Dans son intervention, Eyal Zamir a accusé le Hezbollah d’être « un bras extrémiste de la pieuvre iranienne », affirmant que l’organisation « paie déjà et continuera de payer un lourd tribut » pour son implication dans le conflit.

Le général israélien a souligné que le pays se trouve dans un état d’urgence permanent depuis deux ans et a appelé la population à faire preuve de résilience. « Cette guerre sera longue. Nous devons faire preuve de patience et de détermination », a-t-il déclaré, estimant que l’issue du conflit dépendra de la capacité de la société israélienne à rester unie face aux attaques.

Il a salué la solidité du front intérieur, rappelant que les citoyens sont régulièrement contraints de se réfugier dans des abris face aux tirs de missiles. « Je demande aux citoyens d’être attentifs et de suivre les instructions », a-t-il insisté.

Eyal Zamir a également rendu hommage aux forces engagées sur le terrain, qu’il s’agisse des pilotes de l’armée de l’air, des unités blindées, de l’infanterie ou des unités du génie opérant à la frontière et au Liban.

« C’est la guerre de notre génération », a-t-il conclu. « Une guerre décisive qui déterminera notre avenir et notre sécurité pour de nombreuses années. »