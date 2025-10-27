Eyal Zamir : "Nous regardons en face nos échecs comme nos victoires"

Deux ans après le 7 octobre, le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a réuni ce lundi à Tel-Aviv le Forum des commandants combattants dans le cadre du colloque intitulé « Mèchirim Mabat » (« Droit dans les yeux »).

Devant des officiers de rang lieutenant-colonel et plus, il a reconnu que « du grand échec du 7 octobre sont nés des succès immenses ».

Eyal Zamir a appelé les forces armées à « regarder en face les défaillances, tout en tournant le regard vers l’avenir et notre devoir de fortifier la sécurité d’Israël ». Ce forum marque, selon Tsahal, le lancement d’un processus de réflexion stratégique et de consolidation interne en vue de l’année 2026. Un colloque similaire réunira les commandants de la réserve la semaine prochaine.

Les participants ont assisté à des présentations du renseignement et des bilans opérationnels, notamment sur l’opération « Am Kalavi » (« Réveil du Lion ») et sur les deux années d’activité du Commandement sud. Une rencontre émotive s’est tenue avec des familles endeuillées et d’anciennes captives, parmi elles Emily Damari et Liri Elbeg.

Eyal Zamir a salué ses commandants comme « la génération de la victoire et de la lucidité », leur rappelant que « la guerre n’est pas terminée » et que « la mission sacrée de rapatrier les otages et les corps des soldats » reste prioritaire.

« Tsahal sera toujours prêt à défendre Israël », a-t-il conclu, appelant à conjuguer force, responsabilité et humilité pour affronter les défis à venir.