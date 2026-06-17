Eyal Zamir tranche : pas d'équipages mixtes dans les chars de Tsahal

Le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, a réaffirmé que les hommes et les femmes ne serviront pas ensemble au sein d'un même équipage de char dans le cadre du programme pilote visant à intégrer davantage de femmes dans le corps blindé israélien. Cette mise au point intervient après que les responsables de plus d'une vingtaine de yeshivot ont menacé de cesser d'orienter leurs étudiants vers les unités de chars en raison de ce projet.

Les plus hauts responsables militaires se sont réunis cette semaine pour examiner les contours de l'expérimentation, dont le lancement est prévu en novembre. À cette occasion, Eyal Zamir a insisté sur le fait que l'évaluation du programme reposerait avant tout sur les performances opérationnelles des participantes et leur capacité à répondre aux standards professionnels exigés dans les unités blindées, sans compromis sur l'efficacité militaire.

Le chef d'état-major a également mis l'accent sur la nécessité de préserver la santé physique des soldates durant leur formation. Selon lui, des taux de blessures anormalement élevés, observés lors d'expériences précédentes, ne seraient pas acceptables et devraient conduire à des ajustements du programme, tout en maintenant les exigences opérationnelles.

Tsahal a par ailleurs confirmé qu'il n'était pas question de constituer des équipages mixtes, que ce soit pendant l'entraînement ou lors des missions. Si l'expérimentation est jugée concluante, les femmes seront intégrées dans des structures distinctes qui fonctionneront au minimum à l'échelle d'une compagnie. Une compagnie blindée compte généralement onze chars.

L'armée reconnaît toutefois que des hommes et des femmes pourraient être amenés à servir au sein des mêmes bataillons ou brigades de combat. Dans ce cas, des aménagements spécifiques devront être mis en place conformément aux règles déjà en vigueur concernant le service conjoint des hommes et des femmes au sein de Tsahal.