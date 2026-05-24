Eyal Zamir : "Tsahal est prêt à reprendre immédiatement les combats contre l’Iran"

Le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a affirmé dimanche que l’armée israélienne restait prête à reprendre «immédiatement» des combats intensifs contre l’Iran tout en poursuivant ses opérations contre le Hezbollah au Liban.

Lors d’une visite au Commandement nord et à la brigade blindée 401, Eyal Zamir a déclaré que Tsahal continuait de suivre «les développements régionaux» et demeurait prêt «à affaiblir plus profondément encore le régime terroriste iranien et ses capacités».

«Nous maintiendrons notre niveau de préparation et notre flexibilité opérationnelle aussi longtemps que nécessaire», a affirmé le chef d’état-major israélien.

Concernant le front libanais, Eyal Zamir a insisté sur la poursuite des frappes israéliennes contre le Hezbollah «dans toutes les dimensions». «La sécurité des habitants et celle de nos forces passent avant tout», a-t-il déclaré.

Le chef de Tsahal a également indiqué avoir validé de nouveaux plans pour la poursuite de la campagne militaire dans le nord d’Israël et au Liban-Sud. «Nous sommes déterminés à approfondir les frappes contre le Hezbollah, sur l’ensemble de ses capacités», a-t-il assuré.

Eyal Zamir a salué «le courage» des soldats israéliens engagés sur le terrain, évoquant notamment le colonel Meir Biderman, commandant de la brigade 401, grièvement blessé la semaine dernière alors qu’il dirigeait ses hommes «en première ligne» dans le sud du Liban.

Le chef d’état-major a également rendu hommage au précédent commandant de la brigade, le colonel Ahsan Daksa, tué au combat.

«Il n’existe aucune puissance au monde comparable au courage de nos combattants», a affirmé Eyal Zamir, estimant que Tsahal avait laissé derrière lui «un ennemi affaibli et meurtri».