"Face au Hamas, un équilibre de la terreur" : la position ferme de Shimon Or pour sauver son neveu otage

Dans une interview accordée à i24NEWS, Shimon Or, oncle d'Avinatan Or, otage aux mains du Hamas depuis 551 jours, a partagé sa douleur, son espoir et sa frustration face à la gestion de la crise des otages par le gouvernement israélien.

Une preuve de vie qui ravive l'espoir

"Nous avons toujours cru qu'Avinatan était vivant et c'est quelque chose que nous continuons à croire," déclare Shimon Or avec une conviction inébranlable. Après avoir récemment reçu une preuve de vie de son neveu, l'oncle se dit "optimiste quant à ce signe de vie" tout en soulignant sa foi en la résilience d'Avinatan : "Nous sommes convaincus qu'il est libre d'esprit. On peut enfermer son corps mais on ne peut pas lui enlever la liberté d'esprit." Cette philosophie de résistance intérieure face à la captivité semble être le pilier qui soutient la famille Or dans cette épreuve interminable qui dure depuis plus de 18 mois.

Une critique acerbe de la stratégie gouvernementale

Si Shimon Or garde espoir concernant son neveu, il ne cache pas sa profonde insatisfaction envers la stratégie adoptée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou : "Nous rejetons son approche qui met cette pression militaire uniquement pour revenir au cadre Witkof, c'est-à-dire libérer une partie des otages et pas tous."

Pour l'oncle d'Avinatan, la pression militaire actuelle est insuffisante pour deux raisons essentielles. D'abord, parce que "le but du Premier ministre est un but qui est partiel." Ensuite, parce que "le Hamas comprend que l'État d'Israël ne veut pas prendre la responsabilité de l'ensemble de la bande de Gaza."

"Toute action partielle ne nous ramènera pas les otages"

Shimon Or rejette catégoriquement l'idée de négociations partielles : "Toute action partielle ne nous ramènera pas les otages. Toute tentative de négocier les corps des otages, 10 en échange de 5, où on va avoir 8, 7, ce sont des négociations qui sont immorales et qui ne mèneront pas en fin de compte à la libération des otages." Il plaide pour une approche radicalement différente, estimant qu'il faut "très clairement placer le Hamas face à un dilemme, soit les Gazaouis n'auront nulle part où habiter, soit ils libèrent les otages, ", réclamant "un équilibre de la terreur" pour contraindre le Hamas.

Entre foi et frustration : la vie d'une famille en suspens

Interrogé sur l'état d'esprit de sa famille après plus de 18 mois d'attente, Shimon Or évoque une dualité de sentiments : "D'un côté, il y a une croyance très forte dans notre victoire et dans le retour d'Avinatan à la maison. D'un autre côté, nous ressentons une très forte frustration face à ce qui est fait par le gouvernement israélien et par Benjamin Netanyahou." Cette frustration est d'autant plus douloureuse que la famille se trouve dans "une situation d'impuissance face aux politiques en Israël." Malgré tout, Shimon Or puise sa force dans sa foi : "Nous croyons profondément en Dieu et aussi en Avinatan dans sa liberté."

Un message à son neveu pour Pessah

À l'approche de Pessah, la fête juive de la liberté, Shimon Or adresse un message émouvant à son neveu, comme s'il pouvait l'entendre : "Nous sommes avec toi, toi qui es quelqu'un de grand, pas seulement physiquement parce que tu as deux mètres de hauteur, nous t'appelons à préserver ta liberté et à ne pas plier face aux menaces et face au Hamas."

Avec une émotion palpable, il conclut : "En fin de compte, toi et nous, nous sommes plus forts que le Hamas et notre croyance, notre vision, notre futur avec l'aide de Dieu se réalisera avec toi et nous sommes avec toi en permanence dans le cadre de cette lutte."