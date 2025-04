Face aux tirs yéménites, Israël améliore son dispositif d'alerte à la population

À partir de ce jeudi, le Commandement du front intérieur israélien mettra en place un système d'alerte préliminaire avant le déclenchement des sirènes d'alarme en cas de tirs de missiles depuis le Yémen vers le territoire israélien, a annoncé l'armée.

Cette alerte préliminaire sera diffusée via l'application mobile du Commandement sur les appareils situés dans les zones menacées, sous forme d'une notification sonore (sans la sirène montante et descendante habituelle).

Un délai de préparation de 3 à 5 minutes

Le message d'alerte préliminaire sera émis environ 3 à 5 minutes avant l'activation de l'alerte officielle, offrant ainsi un temps précieux aux civils pour se préparer. Cette notification préventive ne nécessite pas d'entrer immédiatement dans un abri ou une pièce sécurisée, mais vise à fournir un délai supplémentaire pour améliorer la vigilance et la préparation des citoyens. Le message indiquera que des alertes sont susceptibles d'être déclenchées dans votre région. Il est alors recommandé de se rapprocher de l'abri le plus proche. Si l'alerte est effectivement émise, les citoyens devront suivre les instructions du Commandement du front intérieur, entrer dans l'abri et y rester pendant au moins 10 minutes.

Une diffusion plus large que les zones effectivement menacées

L'armée israélienne précise qu'il est possible qu'une alerte ne soit pas activée après l'envoi du message préliminaire. En effet, l'alerte préventive sera distribuée dans des zones plus larges où existe une menace potentielle, afin de permettre à un maximum de personnes de se préparer. Cependant, l'alerte proprement dite ne sera émise que dans les zones où la menace se concrétise. Par conséquent, il peut y avoir des cas où le message préliminaire est distribué plus largement que les zones où l'alerte est finalement activée.

Un système appelé à se développer

Le Commandement du front intérieur indique que cette fonctionnalité d'alerte préliminaire dans l'application est une capacité que Tsahal continuera de développer et d'étendre afin de la rendre accessible sur des plateformes supplémentaires. Par ailleurs, un communiqué du porte-parole de Tsahal sera également diffusé en cas de menace, informant que des tirs de missiles depuis le Yémen pourraient viser Israël dans les minutes suivantes, et rappelant l'importance de suivre les instructions du Commandement du front intérieur.

Cette mesure vise à permettre aux citoyens de mieux se préparer, de trouver un abri approprié à proximité, et de recevoir l'information par des sources officielles. L'armée précise que "le Commandement du front intérieur fait tout son possible pour assurer la sécurité des citoyens israéliens."