Famille Bibas : "Trois quarts de notre cœur sont encore otages"

La sœur et la belle-sœur de Yarden Bibas, libéré samedi par le Hamas, ont pris la parole à l'hôpital Sheba. Elles évoquent la résilience de leur proche après 484 jours de captivité, mais aussi leur inquiétude persistante pour Shiri Bibas et ses deux fils, toujours retenus à Gaza.

"Yarden est là et nous avons constaté à nouveau sa force extraordinaire", a déclaré Ofri Bibas Levy à propos de son frère. "Nous avons découvert comment il a survécu en enfer, gardant sa sensibilité et son humour caractéristiques." Selon elle, son frère apprend progressivement ce qui s'est passé depuis leur enlèvement du Kibboutz Nir Oz. Durant sa captivité, il a été déplacé plusieurs fois, souffrant de la faim et perdant beaucoup de poids, privé presque totalement de lumière naturelle.

"Tout semble si fragile", confie Ofri Bibas. "Mon frère est revenu mais ma belle-sœur et mes neveux sont toujours là-bas. Yarden pose des questions sur eux et je n'ai pas de réponses à lui donner." Elle exige du Premier ministre des réponses sur le sort de sa famille.

Dana Silberman-Sitton, sœur de Shiri Bibas, a exprimé son soulagement de pouvoir enfin serrer Yarden dans ses bras, tout en rappelant que ses parents et amis ont été tués le 7 octobre. "Shiri et les enfants étaient à la maison en pyjama dans leur Kibboutz et l'État a échoué dans leur protection. L'État échoue depuis presque 800 jours à les ramener. Cela ne peut plus durer", a-t-elle déclaré, exigeant leur retour immédiat.

Les deux femmes appellent le gouvernement à conclure rapidement la deuxième phase de l'accord pour libérer tous les otages encore détenus à Gaza.