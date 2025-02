Familles des otages : un jour de jeûne pour marquer 500 jours de captivité

Le comité des familles des otages a annoncé ce samedi un jour de jeûne pour lundi, marquant les 500 jours de captivité de 73 otages détenus par le Hamas à Gaza. Le jeûne durera 500 minutes, de 11h40 à 20h00.

"Ce jour de jeûne n'est rien comparé aux souffrances qu'ils endurent là-bas", ont déclaré les responsables du comité. "Il n'y a plus de temps - nous devons agir immédiatement pour les ramener tous."

Les familles soulignent l'urgence de la situation, appelant à une action rapide et responsable pour libérer les otages. "Les derniers jours et les témoignages terrifiants exigent une intervention immédiate", ont-ils ajouté. "Il est crucial de ne pas laisser cet accord échouer et de continuer à utiliser cet élan pour conclure un accord rapide qui couvre tous les otages."

Cette journée vise à montrer la solidarité avec les captifs et à faire entendre leur voix silencieuse, tout en maintenant une pression internationale pour leur libération.