"Feriez-vous la paix avec Hitler ?" : passe d’armes entre Ben Gvir et Witkoff

La tension était palpable ce jeudi soir à Jérusalem lors de la réunion du cabinet israélien consacrée à l’accord de cessez-le-feu négocié sous l’égide des États-Unis. Avant même le début du vote, une conversation a opposé le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, à l’envoyé spécial de Donald Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, venu assister à la séance aux côtés de Jared Kushner.

Ben Gvir, farouche opposant à l’accord, a interpellé frontalement les deux émissaires américains :

« Je suis assis ici à côté de la liste des terroristes libérés : des tueurs de bébés, des violeurs. Messieurs, jamais vous ne les auriez relâchés aux États-Unis. Vous parlez d’accords économiques et de paix, mais on ne fait pas la paix avec le Hamas ! Ils veulent nous tuer. »

Face à lui, Steve Witkoff a répondu avec calme, évoquant une tragédie personnelle :

« J’ai perdu un fils d’une overdose. J’ai voulu me venger de la famille du dealer, mais lorsque j’ai vu leurs parents, honteux et demandant pardon, j’ai décidé de leur pardonner. »

Itamar Ben Gvir a aussitôt répliqué :

« Monsieur Witkoff, c’est toute la différence : ceux qui nous ont massacrés le 7 octobre ne demandent pas pardon. Leurs familles en sont fières. Ils veulent tuer des Juifs. »

Jared Kushner a tenté d’apaiser les esprits, soulignant que « le Hamas est désormais isolé et affaibli », mais le ministre israélien a conclu sèchement :

« Feriez-vous la paix avec Hitler ? Le Hamas, c’est Hitler. Ils veulent nous exterminer. »

Cette confrontation illustre le fossé profond entre la vision américaine, axée sur la diplomatie et la reconstruction, et la position intransigeante de Ben Gvir, qui refuse tout compromis tant que le Hamas n’est pas totalement anéanti.