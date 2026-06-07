Fin de mandat pour David Barnea : révélations sur des opérations du Mossad

À l’heure où David Barnea achève son mandat à la tête du Mossad, de nouvelles révélations mettent en lumière plusieurs opérations majeures menées sous sa direction, ainsi que de profondes divergences entre Israël et l’administration américaine concernant l’Iran et le Liban.

Selon des informations publiées par le Jerusalem Post, l’élimination du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah aurait été rendue possible grâce à un réseau d’agents libanais recrutés par le Mossad. Ces derniers auraient risqué leur vie pour installer des dispositifs de localisation à proximité du bunker souterrain où se trouvait le dirigeant du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Les renseignements transmis en temps réel auraient permis à Tsahal de mener une frappe précise tout en évitant de toucher les agents sur le terrain.

Le quotidien affirme également que le Mossad avait élaboré un plan ambitieux visant à favoriser un soulèvement contre le régime iranien en s’appuyant notamment sur des combattants kurdes. Ce projet aurait toutefois été bloqué par le président américain Donald Trump.

Des responsables sécuritaires israéliens accusent même le vice-président américain J.D. Vance d’avoir divulgué l’existence de ce plan au président turc Recep Tayyip Erdogan afin d’en empêcher la mise en œuvre. Une accusation fermement rejetée par l’entourage du vice-président.

David Barnea estime par ailleurs que le régime des ayatollahs pourrait s’effondrer dans l’année si la pression économique et militaire occidentale se poursuit. À l’inverse, il juge qu’un assouplissement des sanctions permettrait à Téhéran de renforcer ses capacités et de consolider son influence régionale.

Sur le front libanais, plusieurs responsables israéliens regrettent également que Donald Trump ait empêché au dernier moment une importante opération de Tsahal à Beyrouth, estimant que cette décision a offert au Hezbollah un succès symbolique.

Malgré ses réserves initiales concernant la nomination de Roman Gofman à la tête du Mossad, David Barnea a appelé les membres de l’organisation à soutenir pleinement son successeur.