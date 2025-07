Floyd Mayweather donne le coup d’envoi de la séance à la Bourse de Tel-Aviv

Articles recommandés -

Le boxeur légendaire Floyd Mayweather a ouvert lundi matin, la séance de cotation à la Bourse de Tel-Aviv, lors d’une cérémonie symbolique marquée par la présence de soldats israéliens en service actif depuis l’attaque du 7 octobre.

Invité d’honneur dans le cadre d’une délégation privée visant à renforcer l’image internationale d’Israël, Mayweather a profité de l’événement pour réaffirmer son soutien indéfectible à l’État hébreu. "J’aime Israël. Le peuple ici est incroyablement résilient. C’est un pays magnifique et accueillant, et je continuerai toujours à venir et à le soutenir", a-t-il déclaré.

Aux côtés du champion, Itay Ben Zeev, directeur général de la Bourse de Tel-Aviv, a salué la force du peuple israélien. "La véritable force d’Israël réside dans ses citoyens, dans ses soldats, et dans ceux qui nous soutiennent dans les moments cruciaux." Il a également remercié Mayweather pour sa présence et son engagement : "Dans des temps aussi difficiles, sa visite représente un message de soutien fort. Sa résilience sur le ring reflète celle de notre société face aux épreuves."

L'événement s’inscrit dans une série d’initiatives diplomatiques et médiatiques cherchant à attirer des figures de renommée mondiale pour exprimer leur solidarité avec Israël dans un contexte de tensions persistantes.

Pour la Bourse de Tel-Aviv, qui continue de fonctionner malgré la mobilisation de nombreux employés réservistes, cette cérémonie revêtait aussi une dimension civique et morale. En rassemblant des figures de la finance, de l’armée et du sport, elle a symbolisé un message d’unité nationale face aux défis sécuritaires et économiques du moment.