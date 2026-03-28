France : l’enfant israélienne tuée dans l’accident de bus identifiée

La fillette israélienne de 12 ans tuée dans un accident de bus survenu dans une station de ski en France a été identifiée comme Tamar Haberfeld, originaire de Haïfa. Le drame s’est produit alors que la famille se rendait à l’aéroport au terme d’un séjour organisé pour célébrer sa bat-mitsva, rapporte Channel 12.

Selon les premiers éléments, le bus aurait reculé sur une pente après que le conducteur, descendu pour vérifier un problème technique présumé, n’a pas activé le frein à main. Assise près d’une fenêtre, l’enfant a été coincée sous le véhicule. Malgré les tentatives de son père et d’autres passagers pour la dégager, elle a été déclarée morte sur place.

Sa sœur jumelle, également présente, se trouve toujours en France aux côtés de membres de la famille. La mère, restée en Israël, a été informée dans la nuit. Le rapatriement du corps et des proches est attendu dans les prochains jours.

La municipalité de Haïfa a annoncé un accompagnement psychologique pour la famille et les élèves de l’établissement scolaire de la victime.