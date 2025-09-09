Frappe israélienne au Qatar : "Le prix à payer pourrait être insupportable" (familles d'otages)

Articles recommandés -

Les familles des 48 otages toujours détenus par le Hamas ont exprimé leur « profonde inquiétude » après la frappe israélienne à Doha qui a visé la direction de l’organisation. Dans un communiqué, le Forum des familles d’otages et de disparus fait part de sa « lourde angoisse » quant aux conséquences pour leurs proches.

« Nous savons, grâce aux survivants déjà libérés, que la vengeance exercée contre les otages est d’une brutalité extrême », souligne le texte. Selon le Forum, le risque pour les captifs « n’a jamais été aussi élevé », avec la crainte que « les otages vivants soient assassinés à tout moment » et que « les corps des défunts disparaissent à jamais ».

Le communiqué avertit que le prix à payer pour ramener les 48 otages pourrait être « insupportable » et exhorte les autorités israéliennes à agir sans délai : « Le temps des otages s’épuise. Il est venu le moment de mettre fin à la guerre. » Les familles exigent du gouvernement un plan clair et global pour parvenir à un accord visant à ramener tous les otages en Israël. Elles rappellent que chaque minute qui passe accroît le danger pour leurs proches et soulignent l’urgence d’une solution politique pour mettre fin à leur calvaire.