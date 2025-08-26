Frappe sur l’hôpital Nasser : l’armée israélienne publie les premières conclusions de son enquête

Articles recommandés -

L’armée israélienne (Tsahal) a présenté ce mardi les premières conclusions de son enquête sur la frappe ayant touché lundi 25 août, l’hôpital Nasser de Khan Younès. Selon le rapport remis au chef d’état-major, le général Eyal Zamir, par le commandant du front sud, le général Yaniv Asor, la frappe visait une caméra d’observation installée par le Hamas sur le site de l’hôpital et utilisée pour suivre les mouvements des soldats israéliens.

D’après l’armée, ce dispositif servait à diriger des attaques contre les forces engagées dans le démantèlement des infrastructures terroristes. Ces conclusions s’appuient, selon Tsahal, sur des renseignements confirmant l’usage militaire du complexe hospitalier par le Hamas depuis le début de la guerre.

Le chef d’état-major a souligné que six des personnes tuées étaient des terroristes du Hamas, dont l’un impliqué dans l’infiltration du 7 octobre 2023. Il a néanmoins exprimé ses regrets quant aux pertes civiles. Eyal Zamir a ordonné la poursuite de l’enquête afin de vérifier deux points : le processus d’autorisation de la frappe (notamment le type de munitions employées et le moment du tir) et les décisions prises sur le terrain par les troupes. « Le Hamas exploite cyniquement des infrastructures sensibles, comme les hôpitaux, à des fins terroristes », a rappelé le chef d’état-major, insistant sur le fait que les frappes israéliennes visent exclusivement des objectifs militaires.