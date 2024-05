Front nord : le ministre de la Défense laisse entrevoir une possible escalade avec le Hezbollah

S'adressant aux troupes du nord d'Israël, le ministre de la défense Yoav Gallant s'est engagé mercredi à faire rentrer chez eux les dizaines de milliers d'Israéliens déplacés par les attaques du Hezbollah, en déclarant que "l'été pourrait être tendu", laissant entrevoir la possibilité d'une escalade à la frontière nord.

"Nous avons éloigné le Hezbollah des lignes de contact sur des distances significatives, mais cela ne signifie pas qu'il a disparu", a-t-il déclaré aux réservistes de l'artillerie de la 91e division. "Pour que les habitants reviennent en toute sécurité, un processus d'accord ou opérationnel est nécessaire. Je suis déterminé à faire rentrer les habitants chez eux en toute sécurité et à reconstruire ce qui a été détruit," a affirmé le général Gallant. "Nous disposons d'une puissance de feu très importante et très lourde, et nous ferons en sorte de l'activer s'il y a un besoin et une raison", a-t-il ajouté, faisant référence à la possibilité qu'Israël entre en guerre pour forcer le Hezbollah à s'éloigner de la frontière. "Vous avez fait vos preuves jusqu'à aujourd'hui, de manière impressionnante", a-t-il affirmé aux soldats. "Vous devez maintenant vous préparer pour les missions à venir, et cet été pourrait être tendu", a-t-il conclu.