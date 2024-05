Front nord : Yoav Gallant demande aux troupes d'être "patientes"

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, ont demandé aux troupes qui se trouvent à la frontière nord de faire preuve de patience, car Israël tente toujours de parvenir à un accord avec le Hezbollah pour mettre fin aux attaques du groupe terroriste dans le nord du pays.

"Je suis venu ici pour une raison. Nous devons nous préparer et tenir compte du fait que tout peut arriver", a-t-il déclaré aux forces d'artillerie après avoir procédé à une évaluation au commandement du Nord à Safed et visité la ville frontalière de Kiryat Shmona. "Comme je l'ai dit aux troupes avant que nous n'entrions dans Gaza, et qu'elles ne m'ont pas cru, je vous le dis aussi : Attendez, nous allons agir", déclare M. Gallant. "Nous voulons épuiser toutes les possibilités de parvenir à un accord, car nous savons que la guerre a un prix et nous préférons l'éviter, mais il faut tenir compte du fait que la guerre pourrait se produire", ajoute-t-il. "Je comprends l'ampleur des dégâts en Israël, mais d'un autre côté, les dégâts et le nombre de terroristes tués sont d'un tout autre ordre de grandeur", ajoute M. Gallant.