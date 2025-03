Gadi Moses : son message d’espoir pour la communauté de Nir Oz

Gadi Moses, survivant de la captivité, a adressé un message à la communauté de Nir Oz, après leur première rencontre depuis le traumatisme vécu. Dans une lettre émotive, il a partagé ses réflexions et son appel à l'unité et à l'action collective pour reconstruire le kibboutz ravagé.

"Après plus de 500 jours de ténèbres, notre maison a été détruite. Nous avons perdu nos proches et nos biens ont été dispersés. Chacun de nous a traversé des moments de peur et de désespoir", a écrit Gadi Moses. Il a exprimé sa compréhension des émotions diverses au sein de la communauté, notant que chacun traite l'horreur à sa manière, mais il reste fermement convaincu que la communauté a la capacité de se relever. Gadi a expliqué que malgré les doutes et la peur, il a pris la décision de "retrousser ses manches" et de s'unir à ceux qui souhaitent voir Nir Oz renaître. Il appelle tous les membres à se mobiliser, à œuvrer ensemble pour reconstruire un lieu de culture, de sécurité et d'espoir. "Le temps est essentiel, et notre place n'est pas dans des immeubles en hauteur, mais dans nos maisons de plain-pied, à l'air frais et près de nos champs", a-t-il insisté.

Avec détermination, il conclut son message en citant des paroles d’espoir : "Nous avons la capacité de chasser l'obscurité et de voir la lumière", c'est un appel à agir, à reconstruire et à ne jamais perdre confiance en la résilience de la communauté. "En avant, pour le travail !", a-t-il proclamé.