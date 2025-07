Gal Gadot en visite dans les localités israéliennes frontalières de Gaza touchées par le 7 octobre

Articles recommandés -

La star hollywoodienne Gal Gadot a effectué le voyage depuis Los Angeles pour se rendre dans localités israéliennes frontalières de Gaza, accompagnée de son mari Yaron Varsano. L'actrice, qui représente Israël sur la scène internationale, a souhaité constater par elle-même les dégâts causés par l'attaque du 7 octobre.

Durant cette visite, Gal Gadot a rencontré plusieurs survivants du massacre, notamment Avida Beker du kibboutz Beeri, qui a été blessé lors de l'attaque et a perdu sa femme et son fils. Selon Almog Boker, qui l'accompagnait dans cette tournée, l'actrice "voulait voir de ses propres yeux les horreurs, entendre les gens, être dans les maisons des otages, vivants et morts".

Un moment particulièrement poignant a marqué cette visite. Lors d'un précédent séjour, Gal Gadot avait pris un selfie avec Tal Keren à Netiv HaAsara. "Un an et deux mois plus tard, il a été assassiné sur la plage de Zikim. Aujourd'hui, elle est venue embrasser la famille et écouter son père", a rapporté Boker sur Instagram.

Parallèlement à cette visite chargée d'émotion, la star recevra le prix d'invitée d'honneur lors du Festival international du cinéma de Jérusalem qui se déroulera ce mois-ci. Elle participera également à la nouvelle saison de l'émission "Interview spéciale" sur Keshet 12, animée par son amie proche Rotem Sela.

Cette démarche de Gal Gadot illustre son engagement personnel envers son pays natal et sa volonté de témoigner de la réalité vécue par les communautés israéliennes affectées par les événements tragiques du 7 octobre.