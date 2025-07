Gal Gadot rencontre des anciennes otages du Hamas : "vous êtes une source d’inspiration"

Articles recommandés -

L’actrice israélienne Gal Gadot a rencontré mardi cinq femmes israéliennes ayant survécu à la captivité du Hamas à Gaza : Doron Steinbrecher, Liri Albag, Naama Levy, Moran Stella Yanai et Ilana Gritzewsky. Une rencontre privée, profondément émouvante, au cours de laquelle les survivantes ont partagé leurs témoignages poignants.

Les anciennes otages ont exprimé leur gratitude envers Gal Gadot pour son soutien public constant aux otages et à leurs familles. Elles ont souligné l’importance de maintenir la mobilisation mondiale pour obtenir la libération des 50 personnes — hommes et femmes — encore détenues par le Hamas. "Il ne faut pas arrêter. Il faut continuer à parler d’eux, à les garder présents dans le cœur et l’esprit du public", a déclaré Doron Steinbrecher.

Visiblement touchée, Gal Gadot leur a rendu hommage : "Vous avez traversé des épreuves inimaginables, et vous êtes là, debout, poursuivant vos vies tout en portant la voix de celles et ceux qui sont toujours en captivité. Vous êtes la force, vous êtes une source d’inspiration. Je prie de tout cœur pour que tous rentrent bientôt chez eux."

Révélée dans le rôle de Wonder Woman, Gal Gadot est l’une des figures publiques israéliennes à s’exprimer régulièrement sur la question des otages depuis l’attaque du 7 octobre. Son engagement renforce la visibilité internationale de leur sort.

Cette rencontre intime illustre à la fois la résilience des survivantes et la nécessité de ne pas laisser l’oubli s’installer. Les familles, les anciens otages et leurs soutiens appellent la communauté internationale à intensifier la pression sur le Hamas pour obtenir la libération immédiate de tous les captifs.