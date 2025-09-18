Galilée : des pièces de bronze vieilles de 1600 ans découvertes dans des cachettes souterraines

Articles recommandés -

L'Autorité des Antiquités d'Israël et le Collège universitaire de Safed ont annoncé ce jeudi la découverte d'un rare trésor monétaire lors de fouilles menées en Basse-Galilée. Ces 22 pièces de bronze, vieilles de plus de 1600 ans, ont été soigneusement dissimulées dans une fosse creusée au bout d'un tunnel étroit et sinueux.

"Il semble que les collectionneurs aient minutieusement planifié l'emplacement de cette cache, espérant y retourner une fois la tourmente passée", expliquent Uri Berger de l'Autorité des Antiquités et le professeur Yinon Shvetiel du Collège de Safed. La découverte sera présentée lors de la conférence "Entre Josèphe et Eusèbe" organisée au Collège universitaire de Kinneret.

Le complexe souterrain de Horbat Hukuk constitue l'un des réseaux de cachettes les plus vastes et sophistiqués de Galilée. Composé d'espaces souterrains reliés par des passages étroits et des tunnels serpentant sous terre, ce système fut initialement créé par les habitants juifs de Hukuk pendant la Grande Révolte contre Rome (66-70 après J.-C.), puis perfectionné avant la révolte de Bar Kokhba (132-136 après J.-C.).

Les archéologues s'attendaient à découvrir des vestiges de ces périodes anciennes. Pourtant, l'examen des pièces a révélé les effigies des empereurs Constance II et Constant Ier, souverains du IVe siècle. Cette datation place le trésor durant la Révolte des Gaules (351-352 après J.-C.), dernière insurrection juive sous domination romaine.

"Cela démontre que ces grottes ont été réutilisées des centaines d'années après leur creusement initial", soulignent les chercheurs. Cette trouvaille apporte un témoignage unique sur la Révolte des Gaules, événement historique pour lequel les preuves archéologiques demeurent rares.

Selon les archéologues, ce trésor s'inscrit dans une série de découvertes illustrant les épreuves traversées par les communautés juives de Galilée durant la période romaine. Paradoxalement, cette époque difficile fut suivie d'une renaissance remarquable.

"Peu après cette révolte, une magnifique synagogue ornée de mosaïques spectaculaires fut érigée au sommet de la colline, marquant le début d'une ère de prospérité durable pour ce vilage", précisent les experts.