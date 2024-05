Gallant reproche à Smotrich d'avoir retardé l'achat d'escadrons d'avions de chasse aux États-Unis

Le ministre de la Défense Yoav Gallant reproche au ministre des Finances Betsalel Smotrich d'avoir retardé l'approbation de l'achat de deux escadrons d'avions de chasse pour l'armée de l'air israélienne en pleine guerre.

En avril, Ynet news a rapporté que Smotrich avait décidé d'opposer son veto à l'approbation de l'achat de nouveaux avions F-15 et F-35 jusqu'à ce qu'une commission de la Knesset chargée d'examiner le budget de la défense se réunisse.

M. Smotrich a déclaré à l'époque qu'il n'approuverait pas "la constitution de forces stratégiques et à long terme" tant que la commission n'aurait pas publié ses recommandations sur le budget de la défense, affirmant que "faire la même chose sans tirer les leçons des erreurs du passé nous conduira à un désastre". Les deux escadrons d'avions de chasse doivent être financés par l'aide militaire américaine à Israël, et non par des fonds publics. "La perception israélienne selon laquelle il est possible d'assurer une sécurité accrue avec moins d'argent, face à des menaces qui ne font qu'augmenter et à des fronts de combat supplémentaires, est une perception erronée qui doit changer", a déclaré M. Gallant aux journalistes. M. Gallant estime que le budget de la défense d'Israël doit être doublé, citant la récente attaque de missiles et de drones iraniens contre le pays. "L'échange de tirs avec l'Iran et la situation internationale en matière de sécurité entraîneront une course mondiale aux armements, ce qui nous obligera à accélérer le rythme de constitution et d'acquisition de nos forces militaires", a-t-il affirmé. "Si nous n'achevons pas le processus d'achat des escadrons aux États-Unis d'ici un mois, les avions seront retardés de trois ans, ce qui augmentera le prix pour l'État d'Israël d'un milliard de shekels supplémentaire", ajoute M. Gallant, en faisant référence au fait qu'un autre client prendra la place d'Israël s'il ne conclut pas l'accord rapidement. "Le retard dans la passation des marchés porte un coup à la sécurité d'Israël et, à l'heure où nous menons une guerre sur plusieurs fronts, les implications sont claires", ajoute-t-il. Pendant ce temps, le bureau de M. Smotrich a eu vent de la critique et a publié sa propre déclaration, affirmant que le ministre des Finances a demandé au secrétaire du cabinet de présenter une résolution à la prochaine réunion du cabinet pour établir un comité qui examinerait le budget de la défense d'Israël. La déclaration précise que le comité sera créé avec l'accord du Premier ministre et du conseiller à la sécurité nationale.

"La sécurité d'Israël n'est pas un jeu. Le retard dans la mise en place de la commission entraîne un retard dans les achats importants pour le renforcement des forces de Tsahal et du reste de l'establishment de la défense", a déclaré le bureau de M. Smotrich.