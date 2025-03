Gantz critique la nomination de Sharvit à la tête du Shin Bet : "Transparente, dangereuse et hypocrite"

le chef du parti HaMahane HaMamlahti Benny Gantz, s'est exprimé lors de la réunion hebdomadaire de son groupe parlementaire, abordant les récents développements dans l'affaire "Qatar-Gate" et la nomination du général Eli Sharvit à la tête du Shin Bet. "C'est une manœuvre qui vise à entacher le système judiciaire et les organismes de sécurité", a-t-il déclaré, qualifiant cette démarche de "transparente, dangereuse et hypocrite". Ces commentaires interviennent alors que Netanyahou a nommé Sharvit pendant que le limogeage de l'actuel chef du Shin Bet, Ronen Bar, est gelé sur ordre de la Haute Cour de Justice.

M. Gantz a souligné que "le général de réserve Eli Sharvit est un commandant expérimenté, courageux et doté d'une boussole morale calibrée, qui pourrait, si sa nomination se concrétise, diriger le Shin Bet. Si cela se produit, il devra entreprendre un apprentissage approfondi, se familiariser avec l'organisation et s'appuyer sur les nombreux professionnels qui y travaillent actuellement." Toutefois, il a nuancé ses propos en ajoutant que cette nomination représente "une nouvelle étape dans la destruction de la démocratie par Netanyahou, qui tente à nouveau de défier la Haute Cour de Justice, de la placer devant un fait accompli et nous précipite vers une crise constitutionnelle."

"Si Netanyahou affirme que le Shin Bet a subi un bouleversement le 7 octobre et que le chef de l'organisation doit être remplacé, il convient de lui rappeler qu'un pays entier a subi un bouleversement, qu'il continue de le subir, que la confiance est brisée, et que s'il est possible de remplacer les chefs des organismes de sécurité, alors il est temps de rendre le mandat au public et de changer de direction", a poursuivi Gantz.

Concernant les otages, il a déclaré : "Des mois se sont écoulés depuis que nous avons conclu un accord sur la libération des otages en deux phases. Entre-temps, le Hamas se réorganise et se rétablit, et depuis plus d'un mois, aucun otage n'est revenu. Le Hamas recrute des combattants - et nos proches sont profondément enfouis dans les tunnels. Monsieur le Premier ministre, assez de ces gouttes à goutte et de ces tergiversations. Il est temps de donner la priorité à un accord global qui les ramènera tous à la maison."

Gantz a également souligné, concernant la guerre : "Ce qui est clair, c'est que nous continuerons à combattre le Hamas jusqu'à la destruction de ses capacités militaires, et nous ne lui permettrons pas de contrôler la bande de Gaza. Les otages n'ont pas le temps. Nous devons progresser." Abordant la réforme judiciaire, il a rappelé : "Lorsque nous avons rejoint le gouvernement il y a un an et demi, nous avons convenu qu'il n'y aurait pas de législation ni de décisions sans rapport avec la guerre, et tant que nous y étions, ce fut le cas. Depuis notre départ du gouvernement, il semble que la coalition ait décidé de prendre l'élan de solidarité du peuple et de le transformer en une explosion de législation anti-démocratique et déconnectée pour se maintenir au pouvoir."

"L'opposition continuera à lutter comme un mur inébranlable. Nous arriverons aux élections, nous formerons un gouvernement de consensus national, et l'État d'Israël surmontera toutes les difficultés", a-t-il conclu.