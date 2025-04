Gaza : Ces femmes de Tsahal au cœur des combats

Au plus profond du conflit à Gaza, alors que l'attention médiatique se concentre souvent sur la dimension géopolitique de cette guerre, se dessine une autre réalité : celle des femmes soldats israéliennes engagées en première ligne. Loin des clichés sur les rôles traditionnellement dévolus aux femmes dans les forces armées, ces combattantes de Tsahal affrontent quotidiennement le danger, assumant des missions cruciales et parfois uniques.

Blessées au combat : le lourd tribut payé sur le terrain

La réalité brutale de leur engagement s'est récemment manifestée lorsque deux opératrices de drones du front nord gazaoui, appartenant aux forces du renseignement sur le terrain, ont été gravement blessées par une roquette RPG. L'incident s'est produit dans le secteur de Beit Hanoun, alors qu'elles circulaient en véhicule.

L'une des pertes les plus marquantes reste celle de la sergent-chef Agham Naim, combattante au sein de la 401e compagnie, première soldate à être tombée lors de l'opération terrestre à Gaza en septembre dernier. Son sacrifice rappelle le prix élevé que payent ces femmes pour leur engagement.

Des missions spécifiques : entre combat et renseignement

Le sergent-chef Mélanie, ancienne combattante et aujourd'hui déployée dans le secteur de Bethléem, témoigne de la complexité des opérations menées dans l'une des zones les plus dangereuses de Gaza, Khan Younès. Avec sa section, elle a effectué de nombreuses fouilles et recherches, assurant également un soutien lorsque leurs camarades masculins pénétraient à l'intérieur d'édifices potentiellement piégés.

"C'était quelque chose qui était réellement vrai pour nous, mais dès qu'on a eu l'occasion d'entrer à l'intérieur, nous avons eu la joie d'en faire partie," confie-t-elle, soulignant la fierté ressentie à l'idée de participer pleinement aux opérations de combat. Ces femmes soldates ne se contentent pas de dupliquer les missions de leurs homologues masculins. Elles remplissent également des missions de renseignement sur le Hamas que leurs camarades hommes ne peuvent pas accomplir, exploitant ainsi leur spécificité au service de l'efficacité opérationnelle.

Au-delà du combat : le soutien logistique et humain

Si certaines sont directement engagées dans les combats, d'autres assurent des fonctions tout aussi essentielles. La sergent-major de réserve Youval est chargée de la logistique du poste avancé de Rafah, fournissant aux combattants l'équipement dont ils ont besoin. Son rôle va bien au-delà du simple approvisionnement matériel. Elle raconte un moment poignant : "Mon ami a été tué il y a une heure, et nous n'avons pas mangé depuis le matin," lui a confié un soldat. "J'ai simplement arrêté, je l'ai pris, je l'ai embrassé, et il a simplement crié sur mon dos." Cette dimension humaine, cette capacité à offrir un soutien émotionnel dans l'enfer des combats, constitue une facette moins visible mais tout aussi cruciale de leur contribution.

"À l'égalité des combattants, il y a une fraternité entre ces femmes," note un observateur. Cette solidarité constitue un pilier essentiel de leur résilience dans un environnement majoritairement masculin et extrêmement éprouvant. Progressivement, "les hommes se sont habitués à ces soldats aux cheveux longs, repliés sous le casque," témoignant d'une évolution des mentalités au sein même des unités combattantes.

Cette présence féminine au front ne se limite pas à une simple intégration. Comme le souligne un témoin, "Les combattantes, comme on l'a bien compris cette fois, ont créé un précédent. Elles mettent la barre très haute, en dépassent la limite et recommencent."

Le sens du devoir incarné

Ce qui ressort avec force des témoignages de ces femmes est le profond sens du devoir qui les anime. "Tu t'assieds, mais tu comprends qu'il y a quelque chose dans ce que tu fais, où tu vas, qui a plein de sens," confie l'une d'elles, résumant cette conviction intime qui les pousse à risquer leur vie. "Elles prouvent leur puissance et ce que représente pour elles le sens du devoir," conclut un observateur. Ces héroïnes de Tsahal, par leur engagement et leurs sacrifices, redéfinissent non seulement le rôle des femmes dans l'armée israélienne mais aussi la nature même du combat moderne, où la diversité des compétences et des perspectives devient un atout stratégique indéniable.

Alors que le conflit se poursuit, ces femmes continueront d'écrire, dans l'ombre mais avec détermination, un chapitre crucial de l'histoire militaire israélienne.