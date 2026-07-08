Gaza : des cigarettes dissimulées dans des ananas interceptées

Une tentative insolite de contrebande a été déjouée mercredi au point de passage de Lachish : des milliers de cigarettes avaient été dissimulées à l’intérieur de centaines d’ananas destinés à la bande de Gaza.

La fraude a été détectée par les agents de sécurité de l’Autorité des passages terrestres du ministère israélien de la Défense. Les éléments découverts ont ensuite été transmis aux représentants du COGAT, l’unité israélienne chargée de la coordination des activités gouvernementales dans les Territoires.

La cargaison avait été achetée par une entreprise israélienne autorisée à opérer dans le cadre du mécanisme d’aide humanitaire du secteur privé. Elle devait rejoindre le point de passage de Kerem Shalom avant d’entrer dans la bande de Gaza.

Le camion et l’ensemble de sa cargaison ont été saisis, puis transférés à la Direction des douanes et aux autorités compétentes pour la suite de l’enquête.

À la suite de l’incident, le coordinateur des activités gouvernementales dans les Territoires, le général Yoram Halevy, a ordonné la suspension immédiate, et jusqu’à nouvel ordre, de l’autorisation accordée à l’entreprise pour livrer de l’aide humanitaire à Gaza.

Dans un communiqué, le COGAT a assuré qu’il continuerait d’agir avec les autorités sécuritaires et douanières « avec une tolérance zéro » contre toute tentative de contrebande ou d’exploitation du mécanisme d’aide humanitaire.