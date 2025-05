Gaza : "Il est intolérable que l'armée combatte l'ennemi et le nourrisse" (Yaron Bouskila)

Dans un entretien accordé à l'émission "Défense" sur i24NEWS, le lieutenant-colonel de réserve Yaron Bouskila, secrétaire général du think tank sécuritaire Bithonistim, livre une analyse détaillée de la nouvelle phase opérationnelle qui s'annonce dans la bande de Gaza.

De l'incursion au contrôle territorial

Interrogé sur ce que signifie concrètement l'intensification des opérations décidée par le cabinet sécuritaire israélien, Bouskila explique qu'il s'agit d'un changement fondamental d'approche : "Cela signifie concrètement qu'on fait entrer bien davantage de forces, de soldats, de combattants qui vont créer un contrôle opérationnel à Gaza." Contrairement aux précédentes phases où Tsahal effectuait des "raids et des incursions entrant et sortant", permettant au Hamas de reprendre le contrôle et de se réimplanter après le départ des troupes israéliennes, la nouvelle stratégie vise à "rentrer dans toute la bande de Gaza pour avoir un contrôle opérationnel sur place".

L'objectif principal serait de "séparer la population du Hamas" tout en assurant la distribution de l'aide humanitaire directement par l'armée israélienne, empêchant ainsi le groupe terroriste d'en tirer profit. Bouskila compare cette approche à celle employée en Judée-Samarie, où Tsahal peut intervenir à tout moment pour des opérations ciblées, empêchant les organisations terroristes de s'implanter durablement.

Une décision militaire, non politique

Fort de son expérience lors de multiples conflits (opération Rempart en 2002, guerre du Liban en 2006, opération Bordure protectrice en 2014), Bouskila affirme que cette évolution stratégique n'est "pas une question politique" mais bien une nécessité opérationnelle. "L'objectif pour notre entrée à Gaza était de faire pression sur le Hamas militairement pour arriver à des accords, pour libérer des otages", rappelle-t-il, définissant la guerre comme "des négociations par d'autres voies violentes" qui finissent par ramener à la table des négociations. Si les raids et incursions ont permis de "libérer beaucoup d'otages", le Hamas "en détient encore quelques dizaines qu'il ne veut pas libérer, sachant que c'est ses dernières cartes". D'où la nécessité de "changer la méthode de combat pour faire encore davantage de pression sur le Hamas".

L'aide humanitaire comme enjeu stratégique

Concernant l'aide humanitaire, Bouskila est catégorique : "Nous devons absolument faire rentrer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Ce n'est pas une question de vengeance." Il souligne cependant qu'il est "intolérable, et ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire militaire, que l'armée d'un côté combat l'ennemi et de l'autre côté le nourrit". L'objectif serait donc de séparer ces deux fonctions, en faisant en sorte que l'aide parvienne aux civils sans passer par le Hamas, ce qui permettrait "d'affaiblir le Hamas face à sa population et créer un lien entre la population et l'armée israélienne".

L'appel des réservistes, ultime effort

Concernant la mobilisation massive de réservistes dont il fait lui-même partie, Bouskila est sans ambiguïté : "On n'appelle pas les réservistes pour améliorer la situation mais pour gagner une guerre." Il souligne que du "point de vue des capacités civiles de supporter l'appel des réservistes, nous sommes là vraiment avec notre dernière balle". Après un an et demi de conflit ayant gravement impacté l'économie et les familles, "si nous appelons les réservistes, il nous faudra absolument aller jusqu'au bout." Le lieutenant-colonel ne cache pas l'ampleur du défi : "Si on ne vainc pas cette fois-ci le Hamas, ce sera pratiquement impossible à mon avis de rappeler toutes les forces en réserve de manière importante pour le faire." Il espère ainsi que "cette fois-ci, ce sera le dernier appel et la dernière guerre aussi dans la bande de Gaza".

Un objectif clair : éliminer la menace du Hamas

La conclusion de Bouskila est sans appel : l'objectif final n'est pas uniquement de libérer les otages mais aussi de "s'assurer que le Hamas disparaît de là-bas". Son raisonnement est pragmatique : "Si le Hamas reste, nous remplaçons les otages. Et contre des prisonniers, tous les habitants autour de Gaza seront prisonniers des menaces de Hamas comme c'était le 7 octobre." Il rappelle que "l'essence de l'existence du Hamas" est de "combattre Israël", et que "si on ne les vainc pas, ils le referont".

Cet entretien offre un éclairage sur les enjeux stratégiques et opérationnels de cette nouvelle phase du conflit à Gaza, par un acteur directement impliqué dans sa mise en œuvre, alors qu'Israël s'apprête à déployer une stratégie inédite pour tenter de mettre fin définitivement à la menace du Hamas.