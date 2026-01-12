Gaza : Israël se prépare à un scénario militaire élargi en l’absence de force internationale de stabilisation

À l’approche de l’annonce par le président américain Donald Trump des grandes lignes de la « phase 2 » de son plan pour Gaza, Israël affine déjà ses propres options. Selon des sources israéliennes, cette nouvelle étape doit reposer sur deux piliers politiques : la création d’un Conseil de la paix et la mise en place d’un gouvernement palestinien de technocrates chargé de la gestion civile de la bande de Gaza.

Dans ce cadre, le président désigné du futur Conseil de la paix, Nikolai Mladenov, s’est récemment rendu en Israël, où il a rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahou. À Jérusalem, on voit dans cette démarche une tentative de bâtir une alternative administrative au pouvoir du Hamas, tout en soulignant qu’aucun mécanisme civil ne pourra fonctionner sans un règlement préalable de la question du contrôle sécuritaire et du désarmement.

Le troisième volet de la phase 2 — la création d’une force internationale de stabilisation — apparaît, en revanche, au point mort. Selon des responsables israéliens, ce blocage n’est pas accidentel : tant que le Hamas demeure armé et exerce un contrôle de facto sur les zones situées au-delà de la « ligne jaune », aucun pays n’est prêt à déployer des troupes susceptibles d’entrer en confrontation directe avec l’organisation. Même des États qui avaient initialement exprimé une ouverture, comme l’Azerbaïdjan ou l’Indonésie, auraient pris leurs distances, tandis que l’Égypte et la Jordanie restent extrêmement prudentes.

La conclusion qui s’impose à Jérusalem est claire : une force de stabilisation ne pourra intervenir qu’après un changement radical de la réalité sécuritaire sur le terrain. Dans ce contexte, Israël a déjà posé sur la table du pouvoir politique un plan actualisé pour une opération militaire d’envergure dans la bande de Gaza. Selon ces sources, il ne s’agirait ni d’actions ponctuelles ni d’une opération limitée, mais d’un mouvement destiné à reprendre le contrôle de l’ensemble des zones hors ligne jaune afin de permettre un désarmement effectif.

Les responsables israéliens estiment par ailleurs que l’absence actuelle d’otages vivants à Gaza modifie sensiblement les contraintes opérationnelles pesant sur l’armée israélienne, ouvrant la voie à une action plus rapide et plus profonde. Ce n’est qu’à l’issue d’un tel scénario, affirment-ils, qu’une véritable force internationale de stabilisation pourrait être déployée pour gérer la transition civile et éviter une administration militaire israélienne prolongée.