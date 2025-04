"Gaza sera plus petite et isolée" : le ministre israélien de la Défense détaille l'intensification de l'offensive

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, s'est exprimé sur l'approfondissement des opérations militaires à Gaza et la prise du "corridor Morag", expliquant la stratégie d'Israël pour faire pression sur le Hamas.

"Des centaines de milliers d'habitants ont déjà évacué et des dizaines de pour cent du territoire de Gaza sont devenus partie des zones de sécurité d'Israël. L'objectif principal est d'exercer une forte pression sur le Hamas pour revenir au cadre de libération des otages - et tant que le Hamas persistera dans son refus, l'activité de Tsahal continuera de s'intensifier", a déclaré le ministre.

Durant la période de Pessah, l'armée israélienne a achevé la prise du corridor Morag, qui sépare Khan Younès de Rafah et divise la bande de Gaza d'est en ouest sur une longueur de 12 km. Cette avancée transforme la zone entre l'axe Philadelphie et Morag en partie intégrante de la zone de sécurité israélienne.

Le périmètre nord de Gaza s'approfondit et s'élargit également, devenant une partie de la zone de sécurité et de la défense des implantations israéliennes.

Avant chaque entrée des forces pour une manœuvre terrestre, et après l'évacuation des habitants, Tsahal effectue d'importants "assouplissements" depuis la terre, les airs et la mer, accompagnés d'équipements lourds pour exposer les charges explosives et détruire les bâtiments menaçants. Cette stratégie vise à donner aux soldats israéliens la protection la plus robuste possible pour leurs opérations. "Si le Hamas persiste dans son refus, l'activité de Tsahal s'intensifiera - tout en continuant à neutraliser ses terroristes et à détruire ses infrastructures", a-t-il ajouté. Le ministre conclut par un avertissement clair : "Gaza deviendra plus petite et plus isolée, et de plus en plus de ses habitants seront contraints d'évacuer les zones de combat."