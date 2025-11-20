Gaza : Tsahal dévoile le tunnel de 7 km où Hadar Goldin avait été détenu

Tsahal a révélé l’un des réseaux souterrains les plus vastes et les plus complexes jamais découverts dans la bande de Gaza : le tunnel dans lequel le lieutenant Hadar Goldin, enlevé en 2014, avait été retenu durant des années. L’opération, dirigée par le Commandement Sud avec la participation de l’unité du génie Yahalom et des forces navales d’élite de Shayetet 13, a mis au jour une infrastructure stratégique d’une ampleur inédite.

Le tunnel s’étend sur plus de 7 kilomètres et atteint une profondeur d’environ 25 mètres.

Il serpente sous un quartier résidentiel densément peuplé à proximité du corridor de Philadelphi, puis traverse des zones civiles sensibles, notamment un complexe de l’UNRWA, plusieurs mosquées, des cliniques, des jardins d’enfants et des écoles.

À l’intérieur, les soldats ont découvert près de 80 pièces servant de caches, dont des salles de commandement et de contrôle utilisées par des cadres supérieurs du Hamas. Ces installations souterraines permettaient de stocker des armes, d’abriter des séjours prolongés et de planifier des attaques contre les forces israéliennes.

Parmi les hauts responsables ayant utilisé ce réseau figurait Mohammad Shabaneh, commandant de la brigade de Rafah.

Dans la zone entourant le tunnel, des unités des divisions 162 et Gaza ont été déployées pour sécuriser le périmètre et permettre aux forces spécialisées d’opérer en profondeur dans l’infrastructure souterraine.

Selon Tsahal, les opérations du Commandement Sud se poursuivront dans la bande de Gaza afin d’éliminer toute menace pesant sur les civils israéliens.

Cette découverte constitue une avancée majeure dans l’effort visant à exposer et neutraliser les infrastructures secrètes du Hamas, longtemps dissimulées au cœur d’environnements civils.