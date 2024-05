Gaza : "Vous devez rejeter toute gouvernance civile ou militaire israélienne après le Hamas" (Gallant à Netanyahou)

Dans une allocution télévisée, le ministre de la défense Yoav Gallant a déclaré au Premier ministre Benjamin Netanyahou qu'il doit prendre des "décisions difficiles" pour faire progresser la gouvernance de Gaza sans le Hamas, car les acquis de la guerre sont en train de s'éroder et la sécurité à long terme d'Israël est en jeu.

Il prévient également qu'il ne consentira pas à une gouvernance civile ou militaire israélienne de Gaza, et que la gouvernance par les Palestiniens locaux, non membres du Hamas, est dans l'intérêt d'Israël. M. Netanyahou doit exclure publiquement l'idée d'une gouvernance israélienne permanente dans la bande de Gaza. M. Gallant précise que le fait de ne pas trouver de remplaçant au Hamas dans la bande de Gaza compromettra les succès militaires d'Israël, car le groupe terroriste parvient à se regrouper et à exercer un contrôle civil. "Tant que le Hamas maintient le contrôle civil dans la bande de Gaza, il peut restaurer son pouvoir. Nous devons éliminer les capacités de gouvernance du Hamas. La clé en est l'activité militaire et l'établissement d'une entité alternative", a-t-il affirmé. "Sans cette alternative, il ne restera que deux mauvaises solutions : Le Hamas ou un régime militaire israélien", prévient M. Gallant. "L'absence de décision compromettra les réalisations militaires et sabotera les chances de parvenir à un cadre pour la libération des otages", ajoute-t-il. M. Gallant affirme également que depuis des mois, lors des sessions du cabinet de sécurité, il a soulevé la question de la recherche d'un remplaçant pour le Hamas. "Un régime palestinien local est avant tout un intérêt israélien", déclare-t-il.

Ariel Hermoni/ Defense ministry

"Malheureusement, la question n'a pas été soulevée et aucune autre solution n'a été proposée à sa place. "Une tendance dangereuse se dessine et se développe, qui fait avancer l'idée d'une administration militaire et civile israélienne dans la bande de Gaza. Il s'agit d'une alternative dangereuse pour l'État d'Israël", a-t-il poursuivi.

"Je n'accepterai pas la mise en place d'une administration militaire israélienne à Gaza. Israël ne doit pas exercer de contrôle civil à Gaza", a-t-il prévenu. "Les services de sécurité et Tsahal sont chargés de détruire le Hamas et d'assurer le maintien d'une liberté d'action militaire totale à Gaza. La capacité de le faire dépend de la création d'une gouvernance alternative à Gaza. Toutes les parties du gouvernement d'Israël doivent s'y atteler", a-t-il soutenu.

"La façon dont cela sera mis en œuvre influencera la situation sécuritaire d'Israël pour les décennies à venir." Je demande au Premier ministre Benjamin Netanyahou de prendre une décision et de déclarer qu'Israël n'exercera pas de pouvoir civil dans la bande de Gaza, qu'aucune administration militaire israélienne ne sera établie à Gaza et qu'un gouvernement alternatif au Hamas dans la bande de Gaza sera mis en place immédiatement. C'est notre obligation et notre responsabilité afin de mener l'État vers une situation meilleure". "En ce moment, ajoute-t-il, sous notre surveillance, pour le bien de l'avenir de l'État, nous devons prendre des décisions difficiles - faire passer l'intérêt national avant tous les autres intérêts, même si cela exige de payer des coûts personnels ou politiques. Il affirme que les yeux de la nation "sont braqués sur nous" et que les Israéliens "attendent de nous que nous prenions les bonnes décisions".

"Je ne suis pas prêt à échanger un Hamastan contre un Fatahstan. La première condition pour l'après-Gaza est d'éliminer le Hamas et de le faire sans excuses", a répondu le Premier ministre Benjamin Netanyahou.