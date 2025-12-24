Gideon Sa’ar accuse de nouveau l’Autorité palestinienne de tromper sur la politique du "pay-for-slay"

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a une nouvelle fois accusé l’Autorité palestinienne de mentir sur les réformes annoncées concernant le versement d’allocations aux terroristes condamnés et à leurs familles. Dans un message publié sur le réseau social X, il vise directement le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qu’il accuse de maintenir ce système sous une autre forme.

https://x.com/i/web/status/2003849676760486229 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon Gideon Sa’ar, Ramallah n’a pas mis fin aux paiements controversés, mais les aurait « déguisés » en pensions de retraite ou en salaires versés par les services de sécurité de l’Autorité palestinienne. Il réagissait à une déclaration de Mahmoud Abbas, qui affirmait que « la loyauté envers les sacrifices de nos martyrs, de nos prisonniers, de nos blessés et de leurs familles résilientes est un devoir national et moral profondément enraciné ».

Israël dénonce de longue date cette politique dite du « pay-for-slay », estimant qu’elle encourage le terrorisme en récompensant financièrement les auteurs d’attaques contre des civils israéliens. Le chef de la diplomatie israélienne affirme que les autorités palestiniennes ont déjà, par le passé, présenté de fausses réformes destinées à rassurer la communauté internationale.

La semaine dernière, la nouvelle agence de protection sociale de l’Autorité palestinienne a réaffirmé que des allocations continueraient d’être versées aux prisonniers palestiniens détenus en Israël, désormais sur la base de critères économiques et non plus en fonction de la durée de leur incarcération. Cette annonce a provoqué des manifestations en Judée-Samarie.